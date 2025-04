Calcio, Prima Categoria. Rigore ed eurogol, Zito trascina l’Ospedaletti: tre punti contro la Golfo Dianese a 90 minuti dal termine del campionato

A 90 minuti dal termine della regular season del campionato di Prima Categoria, l’Ospedaletti è a meno 3 dalla capolista Baia Alassio che, però, all’ultima giornata osserverà il turno di riposo.

La penultima giornata, di fatto, lascia invariati gli equilibri in testa al girone. Vince il Camporosso contro il Cengio, vince la Baia Alassio contro il San Filippo Neri, e vince l’Ospedaletti contro la Golfo Dianese. Decisiva una doppietta di Zito, prima su calcio di rigore e poi con un eurogol da centrocampo.

Gli orange iniziano il match con il freno a mano tirato, forse anche per il peso dei tre punti in palio. Poi i padroni di casa si fanno vedere con due tentativi di Schillaci che, però, finiscono fuori. Ci prova anche la Golfo Dianese con un contropiede, mentre sul calcio d’angolo di Grifo, Bacciarelli non impatta il pallone per una questione di centimetri. Al minuto 41 la prima svolta del match: Cabello colpisce Russo al volto a gioco fermo e l’arbitro estrae il cartellino rosso. Passano due minuti e l’Ospedaletti la sblocca. Schillaci viene atterrato in area, il signor Bruzzone indica il dischetto e Zito realizza spiazzando il portiere poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa l’Ospedaletti parte bene e si fa vedere con i tiri di Grifo e Russo che, però, non inquadrano lo specchio della porta. La perla della giornata arriva al minuto 80: su un calcio d’angolo per la Golfo Dianese la difesa orange libera, Zito riceve palla e da centrocampo supera il portiere avversario mettendo in ghiaccio la vittoria. Gli ultimi minuti di gioco sono pura amministrazione in attesa del triplice fischio.

“Un’altra bella prestazione contro una bella squadra, siamo stati bravi a rischiare davvero poco e Bazzoli non ha fatto nemmeno una parata - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - siamo stati bravi a sbloccarla su rigore, poi Zito ha fatto un grande gol da centrocampo. Ho visto tanto possesso palla, siamo stati bravi a gestirla. Non ho più aggettivi per questi ragazzi. All’ultima giornata giocheremo contro l’Imperiese che si deve salvare, speriamo di ottenere l’ultima vittoria per poi giocarcela allo spareggio. Più di questo non posso chiedere ai ragazzi. Oggi, inoltre, è entrato in campo di nuovo un 2008 e, con i cinque cambi, in campo avevamo quattro 2006 e un 2008. Un grande merito va a questo gruppo per quello che stanno facendo, è straordinario”.

A una partita dal termine, la classifica vede il Baia Alassio in testa con 65 punti (e una partita in più), l’Ospedaletti secondo a 62 e il Camporosso terzo a 60.

Ospedaletti - Golfo Dianese 2-0

Marcatori: 45’ (r) e 80’ Zito

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Cordì, 4 Russo, 5 Cianci, 6 Saih, 7 El Kamli (85’ 19 Cosenza), 8 Barbagallo (65’ 13 Sartori), 9 Zito (81’ 15 Colucci), 10 Grifo, 11 Schillaci (90’ 18 Angeli)

A disposizione: 12 Calcina, 14 Molinari, 16 Mema, 17 Pesce, 20 Cascone

Allenatore: Fabio Luccisano

Golfo Dianese: 1 Cucuzza, 2 Islahi, 3 Messaoud, 4 Calvini (58’ 15 Vischi), 5 Garibbo (85’ 16 Banchero), 6 Favale, 7 Arrigo, 8 Ceresi N. (65’ 13 Bandiera), 9 Cabello, 10 Folco (80’ 14 Bertoli), 11 Fazio (85’ 17 Giorgini)

A disposizione: 14 Bertoli, 18 Ceresi A.

Allenatore: Danilo Vindigni

Arbitro: Sig. Filippo Bruzzone (Genova)

Ammoniti: El Kamli, Cordì, Zito

Espulso: 41’ Cabello