Impresa Arnaldi! Il sanremese batte Djokovic al Masters 1000 di Madrid

Il tennista sanremese Matteo Arnaldi realizza un capolavoro battendo in due set il n°5 al mondo Novak Djokovic ai masters di Madrid. Bastano due set al tennista azzurro per imporsi sul serbo, col punteggio di 6-3 6-4, in un match di un'ora e quarantadue minuti.

Questo memorabile successo permette ad Arnaldi di avanzare nel turno e sfidare ai sedicesimi il bosniaco Dzumhur e, soprattutto, di scrivere una pagina indimenticabile nella sua storia di atleta, riuscendo non solo ad affrontare ma anche a battere il proprio idolo.