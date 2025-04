Arnaldi da sogno, batte Djokovic e vola al terzo turno a Madrid: "Battere Djokovic è un sogno che si avvera"

Impresa di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Madrid: batte in due set (6-3 6-4, in un'ora e 42 minuti) l'ex numero uno del mondo Novak Djokovic e vola al terzo turno. Il tennista sanremese, attuale numero 44 del ranking, ha sfoderato una delle sue migliori prestazioni approfittando della forma non al top del serbo, al quale ha sempre cercato d'ispirarsi fin da ragazzino, inseguendo il sogno di diventare un professionista della racchetta, partendo dai campi in terra battuta dello storico circolo incastonato nel rione Foce. “Ero emozionato nel dover affrontare il mio idolo”, ha ammesso a fine partita ai microfoni di Sky.

Arnaldi ha iniziato bene la partita strappando il servizio all'avversario, ma facendosi “contro-breakkare” nel game successivo. Poi, pur con qualche occasione sciupata, è riuscito a chiudere il set dopo aver ottenuto un altro break. Nel secondo, Djokovic sembrava essersi ripreso, ma la tenacia e alcuni colpi ad effetto del sanremese hanno fatto la differenza. Arnaldi conferma la capacità di esaltarsi di fronte ai big del circuito: due anni fa, sempre a Madrid, aveva battuto per la prima volta un top 5, allora Casper Ruud, nelle fasi iniziali del prestigioso torneo.

“Giocare contro Djokovic e batterlo è un sogno che si avvera – ha confessato in tv – Ero felice soltanto di poterlo affrontare, ci eravamo allenati insieme soltanto una volta, ma fino ad oggi nessun match. Per me era già una vittoria scendere in campo contro di lui in uno stadio come il Manolo Santana, infatti ero molto teso all'inizio, poi mi sono calmato. E averlo sconfitto è qualcosa di incredibile, anche se in questo momento non è al meglio delle sue possibilità. Sono contentissimo”. Ora il tennista sanremese deve prepararsi ad affrontare domani, nel terzo turno, il bosniaco Dzumhur.