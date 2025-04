Volley, due sconfitte nel recupero infrasettimanale per il Grafiche Amadeo

Nel recupero infrasettimanale delle due serie c maschile e femminile il Grafiche Amadeo Riviera volley Sanremo ottiene due sconfitte:

le ragazze dopo un primo set dominato tirano i remi in barca e subiscono la reazione della Villa Levi diano marina perdendo per 3 set a 1 solo nel 4 set giocato punto a punto trovano gioco ed entusiasmo (24 a 19 - 18 a 25 12 a25 - 24 a 26 ).

I ragazzi di capitan Gazzera perdono 3 set a 2 contro il Colombo Genova ai capannoni di Voltri dopo due set vinti 25 a 23 - 25 a 20 i ragazzi di Sanremo cedono per 24 a 26 al terzo set che poteva chiudere la gara e vengono poi sconfitti per 25 a 21 e 15 a 11 ottenendo solo 1 punto in classifica.

Con questo risultato il Grafiche Amadeo resta al terzo posto a 39 punti.