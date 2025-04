Perinaldo: il Milan vince in Coppa Italia e il club 'Franco Baresi' rinnova il Consiglio Direttivo (Foto)

Si è svolta ieri, nella sede del Milan Club ‘Franco Baresi’ di Perinaldo, l’assemblea straordinaria dei soci convocata per eleggere il nuovo direttivo che guiderà il club nel quinquennio 2025–2030.

L’incontro ha visto una partecipazione numerosa e appassionata da parte dei soci, che hanno condiviso proposte, nuove idee e rinnovato il loro impegno per far crescere il club e rafforzarne il legame con il territorio. Il nuovo direttivo, guidato ancora dal presidente Marco Speranza Marco (confermato alla guida del club), sarà composto da Matteo Inzaghi (vice Presidente), Emmanuel Biamonti (segretario/e cassiere), Danilo Borgogno e Fulvio Cassini Fulvio (consiglieri), Sergio Borgogno (Presidente onorario) ed Isabella Amoroso (revisore unico).

Il nuovo gruppo dirigente opererà in continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni, con l’obiettivo di rendere il club sempre più un cuore pulsante della vita sociale di Perinaldo. In programma ci sono collaborazioni attive con le associazioni locali, eventi di beneficenza e momenti di aggregazione popolare, tra cui l’ormai tradizionale e attesissima ‘Befana Rossonera’.

Sul fronte sportivo, il Milan Club Perinaldo vanta da anni la presenza costante di soci allo stadio, in casa e in trasferta, a testimonianza di una passione autentica per i colori rossoneri. Il club ha espresso “Forte preoccupazione per il futuro sportivo del Milan, gestito oggi da proprietà come RedBird ed Elliott, che sembrano trattare la squadra più come un asset finanziario che come un patrimonio sportivo e culturale. Una visione che ci allontana da ciò che il Milan rappresenta per noi: passione, storia e tradizione”.

A margine dell’assemblea, il club ha organizzato un momento conviviale per assistere al derby di Coppa Italia, offrendo un buffet aperto a tutti i soci. Un debutto fortunato per il nuovo direttivo, che ha portato bene con la vittoria per 3-0 ed biglietto staccato per la finale. “E a questo punto – terminano dal club - lo diciamo con un sorriso: i soci stanno già scaldando i motori per organizzare la trasferta rossonera a Roma”.