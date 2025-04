Al Molo 8.44 il baby parking dal 25 al 27 aprile

Il Molo 8.44 di Vado Ligure si prepara a sorprendere con un mix perfetto di stile e divertimento per tutta la famiglia.

"Se sei in cerca di nuove ispirazioni per il tuo guardaroba, questa è l’occasione giusta: lasciati conquistare dalla capsule Smart Couture e vieni a scoprirla da Motivi. Un concentrato di eleganza contemporanea e dettagli ricercati, pensato per chi ama distinguersi in ogni occasione - dicono dallo shopping center vadese - E mentre ti godi la tua esperienza di shopping, i più piccoli potranno divertirsi in totale sicurezza grazie al baby parking gratuito organizzato dalle bravissime animatrici de 'Il Giardino dei Sogni'".

L’appuntamento è per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 aprile, dalle 15:00 alle 18:30, presso il locale ex bar al piano terra del centro commerciale.

"Giochi, creatività e tante attività coinvolgenti renderanno speciali i pomeriggi dei bambini, mentre tu potrai dedicarti allo shopping in tutta tranquillità" proseguono dalla direzione del Molo 8.44.