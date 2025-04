Calcio. Il ‘Ciccio Ozenda’ di Ospedaletti si tinge di biancorosso: festa in campo con il Monaco Kids Tour

Oltre sessanta ragazzi al campo ‘Ciccio Ozenda’ per una giornata dalle tinte arancio-biancorosse. Il Monaco Kids Tour ha fatto tappa a Ospedaletti, suggellando sul terreno di gioco l’unione e l’amicizia tra le due società con giochi che hanno coinvolto i partecipanti per tutto il pomeriggio.



I ragazzi dell’Ospedaletti si sono cimentati anche con il tiro al bersaglio, per poi partecipare a un mini torneo che ha visto in palio la maglia numero 10 del Monaco autografata da Aleksandr Golovin, oltre ai gadget per tutti i partecipanti.

La visita del Monaco Kids Tour al ‘Ciccio Ozenda’ si inserisce in una serie di iniziative che vedono Ospedaletti e Monaco sempre più vicine. Di recente, infatti, i 2012 orange hanno preso parte a un torneo in terra monegasca, per poi visitare il centro sportivo della prima squadra del Monaco e concludere con la visione della partita allo stadio ‘Louis II’.

Il Monaco Kids Tour è un progetto nato due anni fa e che ha già percorso più di 5 mila chilometri, visitando oltre 60 comuni e incontrando più di 6.500 ragazzi. Quella di Ospedaletti è stata la 15ª tappa della terza stagione.