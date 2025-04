Calcio, Il Monaco Kids Tour fa tappa al campo ‘Ciccio Ozenda’ di Ospedaletti

Un filo che unisce Monaco e Ospedaletti all’insegna del calcio e del divertimento.

Dopo il rinvio di marzo dovuto alle avverse condizioni meteo, domani, mercoledì 23 aprile, farà tappa al campo ‘Ciccio Ozenda’ di Ospedaletti l’AS Monaco Kids Tour, un programma itinerante attraverso il quale la società monegasca, durante tutta la stagione, incontra i giovani del territorio a bordo di un camion mobile, portando con sé l’intero universo biancorosso.

Un progetto lanciato due stagioni fa e che ha già percorso più di 5 mila chilometri, visitando oltre 60 comuni e incontrando più di 6.500 ragazzi. Quella di Ospedaletti sarà la 15ª tappa della terza stagione del Monaco Kids Tour.

Tante le attività in programma dalle 15.30 alle 18.30: l’incontro con la mascotte ‘Bouba’, un bersaglio gonfiabile gigante, il quiz sul Monaco, un’immersione nel cuore dello stadio ‘Louis-II’ di Monaco con i visori di realtà virtuale, partite a FC 24 su PlayStation 5.

Non mancheranno i premi, tra cui una maglia autografata e inviti per le partite allo stadio ‘Louis-II’. Per tutti un gadget in omaggio.

L’appuntamento, quindi, è per mercoledì 23 aprile, dalle 15.30 alle 18.30, al campo ‘Ciccio Ozenda’ di Ospedaletti.