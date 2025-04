Papa Francesco, partite rinviate e il 'twitter calcio' protesta

(Adnkronos) -

La news della morte di Papa Francesco ferma il campionato di Serie A e il popolo del calcio, su X, protesta con una valanga di tweet. Il decesso del Pontefice, avvenuto alle 7.35 di oggi 21 aprile, è stato annunciato poco prima delle 10. La Lega di Serie A, con un comunicato inviato attorno alle 10.30, ha ufficializzato il rinvio delle gare in programma oggi per la 23esima giornata. Non si giocano i match Torino-Udinese (12.30), Cagliari-Fiorentina (15), Genoa-Lazio (18) e Parma-Juventus (20.45).

Quando il rinvio diventa ufficiale, su X sale la protesta del 'twitter calcio'. La decisione della Lega viene giudicata inopportuna e immotivata. "Medioevo", si legge in diversi messaggi. "L'Italia è un paese laico", scrivono in tanti. Molti appassionati fanno notare che la decisione è stata adottata a ridosso delle partite, quando migliaia di persone hanno speso soldi per viaggiare in trasferta e acquistare biglietti.

Su X, la federcalcio annuncia che sono "sospese tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti". Il messaggio della Figc scatena una nuova ondata di repliche: "Benissimo, decisione legittima, ora risarcite tutte le persone che hanno speso tempo e soldi per seguire la propria squadra oggi", una delle risposte. "Avete scelto una linea, siate coerenti, da oggi in poi niente più calcio durante le festività Cristiane", si legge ancora.