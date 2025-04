Con il cuore a Taggia e gli occhi puntati sul mondo: i piccoli campioni al torneo Copa Santa di Barcellona (Foto)

Un’esperienza indimenticabile per i giovani calciatori dell’ASD Taggia Calcio, che in questi giorni stanno vivendo un sogno a occhi aperti partecipando alla Copa Santa, uno dei tornei giovanili più prestigiosi d’Europa. In scena a Barcellona, la manifestazione ha riunito circa 170 squadre provenienti da tutta Europa e anche da oltreoceano, come dimostra la presenza di alcune formazioni argentine.

Tra i protagonisti, i piccoli dell’annata 2016-2017 dell’ASD Taggia stanno portando con orgoglio il nome del proprio paese e della Liguria in uno scenario internazionale. Nel video ufficiale di presentazione del torneo, Taggia è stata infatti annunciata come “località della splendida Liguria”, suscitando grande emozione nei bambini, nelle famiglie e nei sostenitori, ma anche nell'amministrazione comunale.

Quella della partecipazione alla Copa Santa è una bella storia di passione sportiva e spirito di squadra: la trasferta è stata resa possibile grazie all’impegno diretto degli allenatori del settore giovanile, in particolare Roberto Santamaria, e al supporto fondamentale di sponsor privati e famiglie. Un progetto costruito con dedizione e cuore, che ha permesso a questi giovanissimi atleti non solo di confrontarsi con coetanei di altre culture calcistiche, ma anche di vivere un’esperienza educativa e formativa fuori dal campo.

Nonostante siano la squadra più giovane del torneo, i piccoli del Taggia stanno disputando un torneo di livello, dimostrando impegno, determinazione e soprattutto tanto entusiasmo. E poco importa il risultato finale: il solo fatto di essere parte di una competizione così importante è già una vittoria per tutto il movimento sportivo taggese.