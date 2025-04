"Pasqua Spiareté": shopping, arte e sport a Ospedaletti

Shopping, arte e sport a Ospedaletti. Come da tradizione, anche quest'anno il giorno di Pasqua, Confesercenti sarà presente a Ospedaletti con la manifestazione "Pasqua Spiareté", il tradizionale evento commerciale.

Domenica 20 aprile dalle 8 alle 18 la città sarà animata per tutta la giornata con negozi, bar e ristoranti aperti e sul lungomare della pista ciclabile con la fiera di ambulanti selezionati con prodotti di qualità. Una giornata non solo di commercio, ma ricca di tour turistici, animazione e giochi per i più piccoli.

Oltre allo shopping, "Pasqua Spiaréte" offre l'appuntamento con l'arte. Come ogni anno arricchirà l'evento l'imperdibile visita guidata alla "Casa Collezione Laura", un bene FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano). Sorprendente scrigno che racchiude un'originale e personalissima raccolta d’arte, eccezionale, unica in Italia e in Europa. Una casa dove mobili e oggetti d’arte di rara qualità e di diversa provenienza sono accostati con gusto e sapienza, in maniera originale e mai casuale, in grado di suscitare curiosità e meraviglia agli occhi di ospiti e clienti. E' necessaria la prenotazione obbligatoria sul link presente: ticket.fondoambiente.it/events/casa-e-collezione-laura .

Si parte, oggi, sabato 19 aprile, sulle alture di Ospedaletti con le guide specializzate in E-bike di Riviera dei Fiori Outdoor e Discovery Riviera, con due diversi tracciati a seconda dell'abilità ciclistica. Il tour "sportivo" dedicato alla Mtb/e-mtb e ai ciclisti più allenati ai quali è stato proposto un tour sulle colline e i sentieri, per gli sportivi più curiosi e tranquilli, invece, un tour "facile" con e-bike, alla scoperta dei panorami e dei luoghi simbolo sempre sulle alture di Ospedaletti.

Confesercenti vuole offrire ai turisti e ai residenti una Pasqua all'insegna dello shopping, dello sport e dell'arte, nella magnifica cornice della città di Ospedaletti e della sua magica pista ciclabile.