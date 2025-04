Ranieri “Daremo tutto, ma in Champions solo se le altre crollano”

ROMA (ITALPRESS) - "Qualcuno scommetterebbe un euro sulla Roma in Champions? Siamo onesti: se succede è perchè le altre 'sbraganò e noi facciamo un capolavoro. Non è possibile, vogliamo essere seri con i nostri tifosi. Diamo il massimo e alla fine vedremo quello che potremo fare". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Claudio Ranieri, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona. "Teniamoci stretti questi ragazzi che stanno lottando con passione e voglia di far bene per la Roma. Chiedo ai tifosi l'aiuto in questo rush finale, spero capiscano la situazione che stiamo vivendo". "I tifosi meritano il massimo ed è quello che la proprietà vuole raggiungere: una squadra stabilmente nelle prime quattro-cinque e che possa lottare per vincere uno o più campionati", ha aggiunto il tecnico giallorosso che torna al presente e alla sfida contro l'Hellas di mister Zanetti, ancora alla ricerca di qualche punto salvezza, così come la Roma ha bisogno di continuare a raccogliere risultati in chiave Europa e deve farlo senza un giocatore importante comne Dybala e altri non al top della condizione. "El Shaarawy e Dovbyk hanno fatto allenamento differenziato, ma stanno bene e tra stasera e domani mattina prenderò una decisione. Sarà una partita difficilissima e importantissima, il Verona chiude tutti gli spazi e riparte a mille all'ora. Dovremo stare attenti a non farci intrappolare nella loro ragnatela". Soddisfatto, ma anche consapevole che c'è sempre qualcosa da migliorare. "Quello che hanno fatto i ragazzi è prodigioso. Fisicamente la squadra sta bene, ma lo stato di forma non è ottimale. Prima la squadra giocava ad uno o due tocchi e faceva tutto con leggerezza. Nelle ultime due partite non ci siamo riusciti e il merito è anche di Juventus e Lazio, ma stiamo dando il massimo. Sono molto deluso e arrabbiato per i calci piazzati nel derby. Dobbiamo lavorare di più. A volte ci manca la scaltrezza, la furbizia e l'essere determinati a non far entrare l'avversario nell'area di rigore. In alcuni momenti pensiamo di andare a prendere la palla da soli, ma non funziona così: se non prendo la palla io, non la prende nemmeno l'avversario, questo è il mio credo". Criticato Dovbyk per la prestazione nel derby, Ranieri difende il suo centravanti ma continua a stimolarlo. "Le colpe non ci sono in una squadra: c'è sempre un 50-50. Lui si dovrebbe far vedere di più e la squadra dovrebbe servirlo quando si muove. Quello che gli dico sempre è che oltre al gol, deve darci anche la prestazione: deve lottare, pressare, rientrare e farsi vedere. Non sono ancora soddisfatto e credo che neanche lui lo sia. Deve dare di più". Col Verona potrebbe esserci qualche cambio. "Sì possiamo cambiare, ma serve il bilancino del farmacista", ha concluso il tecnico romano.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).