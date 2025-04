Trasferta positiva per le atlete della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori (foto)

E’ stata una trasferta positiva e gratificante, (purtroppo sempre difficile viaggiare sull'autostrada ligure con code e chiusure che complicano, da anni, gli spostamenti) quella che ha visto 37 ginnaste della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori gareggiare nel Trofeo Ritmica Europa disputato a Chiari (BS) domenica 13 aprile. In questa occasione lo staff tecnico societario ha deciso di aderire alla manifestazione promossa dall’Ente SportEuropa.Interessante il programma tecnico che coinvolge tutte le fasce di età con tre livelli di difficoltà con esercizi individuali, di coppia e di squadra.Con soddisfazione i tecnici presenti alla gara Lorenza Frascarelli, Monia Stabile, Ilaria Cavicchia, Vittoria Arieta ed Alicya Panizzi hanno potuto verificare la buona preparazione delle nostre ginnaste, dalle giovanissime alle loro prime emozionanti esecuzioni alle veterane che , oltre a competere in maniera eccellente, hanno supportato ed incoraggiato per l’intera giornata le loro compagne.

Buoni i risultati di questa prova che ha visto la partecipazione di oltre 300 atlete di Piemonte, Lombardia, Veneto e con le ‘rivierine’ a rappresentare la Liguria. Nelle gare individuali Gold, argento ottenuto da Sofia Pugachev e 6 posto per Marie Panizzi nelle junior. Per il Silver 1 fascia (10 anni)bronzo per Giorgia Condurso, 5 Beatrice Solonari, 6 Letizia Fonte, 9 Camilla Bianchi e 10 Gioia Janko. Nella 2 fascia (11-12 anni)6 posto per Beatrice Di Bernardo, 7 Camilla Rodi, 12 Aurora Bonino, e 14 Anna Lo Re. Nella 3 fascia oro per Alessia Cirone, argento per Alice Iaria, , 6 Sofia Guglielmino, 7 Laura Garibaldi.

Per la gara di coppia Easy allieve, bronzo per Arina Sohari e Yasmine Menacer, 5 Camilla Cane Giorgia Morano, 6 Eleonora Visco Sofia Berenato, 7 Ilaria Carbone Benedetta Navone, 11 Alessia Boeri Isabella Ciani.Nelle silver allieve bronzo per Beatrice Solonari Beatrice Di Bernardo , 4 Aurora Bonino , Camilla Rodi. Bene anche le esecuzioni delle nostre squadre con oro nelle allieve Easy per Aurora Casto, Giulia Grosso, Ginevra Raguseo Tessa Tirotta, Oro anche nelle allieve silver con Gioia Janko, Camilla Bianchi e Anna Lo Re., nelle open bronzo per Noemi e Sofia Romeo, Kristel Kopliku, Asia Pegoraro e Carlotta Sica e ultimo bronzo di giornata nelle Silver Junior con l’esercizio con le 5 palle, per Alessia Cirone, Laura Garibaldi, Alice Iaria, Sofia Guglielmino e Giorgia Trosso.

Il circuito di SportEuropa si concluderà con la manifestazione Ritmica Oltremare in programma a Riccione dal 30 maggio al 2 giugno dove la nostra Associazione sarà protagonista con un buon numero di ginnaste. Il prossimo impegno per tutte le sezioni di attività sarà il Sanremo Gym Festival in programma al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori dal 9 all 11 maggio.

Sempre domenica, a Genova, si è svolta la 2 prova del Campionato Regionale a squadre di ginnastica artistica femminile livello LC che ha visto le nostre ginnaste Alison Della Valle, Martina Parente e Greta Martalo’ classificarsi al sesto posto.Le ragazze, seguite in campo gara dal tecnico Elisa Addiego, si sono dimostrate competitive anche se alcune imprecisioni le hanno allontanate dal podio ottenuto nella prova precedente.

Dopo alcuni giorni di vacanze per la Santa Pasqua, gli allenamenti riprenderanno per preparare una serie di gare ‘importanti’, con il trampolino elastico in gara a Milano domenica 27 aprile nel campionato nazionale individuale Gold.Il direttivo societario è sempre molto attivo nell’organizzare eventi che coinvolgono molte Società e nel preparare e proporre gare che gratifichino i nostri tesserati nelle 4 sezioni olimpiche della FederGinnastica.

Per chi volesse sostenere la società, può destinare il contributo del 5xmille alla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori segnalando al momento delle dichiarazioni il CF. 90016660087.