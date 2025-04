Colpo Sanremese a Chieri: vittoria pesante che infiamma la corsa salvezza, 10º posto ancora possibile

La Sanremese sbanca Chieri con un convincente 1-2 (doppietta di Andreis) e, nonostante la salvezza già conquistata aritmeticamente, mette il sigillo su un finale di stagione che promette ancora scintille. Un successo importante, che rilancia i matuziani nella corsa al decimo posto – attualmente occupato dal Derthona – e al tempo stesso potrebbe riscrivere le sorti della zona playout del Girone A di Serie D.

Il Chieri, reduce da un momento positivo e in piena bagarre per evitare i playout, cade tra le mura amiche proprio nella gara in cui doveva fare il pieno di punti per provare ad accorciare sulle dirette rivali. La sconfitta rischia invece di costare carissimo, perché – alla luce dei risultati di ieri– gli azzurri scivolano a 8 punti dalla Vogherese (quartultima), distanza che se confermata nelle prossime giornate sancirebbe l’esclusione dai playout e la retrocessione diretta.

Nel frattempo, l’Imperia ha superato 2-0 la Cairese in uno scontro salvezza che potrebbe rivelarsi decisivo. Con il Fossano sconfitto, la lotta per evitare l’ultimo posto si restringe ulteriormente, mentre in chiave playout si delinea lo scenario con Cairese e Fossano coinvolte, a patto che il distacco tra quintultima e terzultima resti sotto i 9 punti.

Per la Sanremese, invece, la vittoria assume un doppio valore: morale e classifica. I biancoazzurri stanno chiudendo il campionato in crescendo, con prestazioni solide e un’identità ritrovata. Il 10º posto, seppur simbolico, rappresenterebbe un obiettivo concreto per dare senso e dignità al finale di una stagione complicata sotto tanti aspetti.