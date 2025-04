CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 18 aprile 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo, alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia, al Politeama di Diano Marina e al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- 30 NOTTI CON IL MIO EX – ore 15.30 – 17.30 – 19.30 – 21.30 – di Guido Chiesa - con Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Gloria Harvey, Claudio Colica, Anna Bonaiuto - Commedia – “Bruno si è separato dalla moglie da molti anni e sta crescendo da solo la figlia ora adolescente. Dopo la separazione Terry ha dato segni di squilibrio che hanno fatto sì che dovesse essere ricoverata in una struttura per la cura di malattie mentali. Ora è pronta per il reinserimento sociale ma per renderlo definitivo sono necessari trenta giorni da trascorrere con l'ex marito e la figlia nella loro abitazione...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MOON - IL PANDA – ore 16.15 - 18.15 – di Gilles de Maistre - con Noé Liu Martane, Sylvia Chang, Ye Liu, Nina Liu Martane, Alexandra Lamy – Avventura/Commedia/Family – "Tian non è il figlio che suo padre vorrebbe. A differenza di sua sorella Liya, virtuosa a scuola e nella danza col ventaglio, Tien è l'ultimo della sua classe per rendimento, non ha amici e passa il suo tempo attaccato alla consolle dei videogiochi. Come se non bastasse, sua madre e suo padre (Liu Ye) si vedono poco e male, litigano spesso e non vanno d'accordo sull'educazione dei figli. L'unica figura di riferimento, per il giovanissimo Tian, è la nonna, la quale sembra capirlo e sapere di cosa ha bisogno. Ed è proprio durante il periodo di vacanza che Tian e la sorella trascorrono nella casa di Nai Nai, immersa nelle foreste di bambù del Sichuan, che il bambino incontra per caso il suo primo e unico amico: un cucciolo di panda. Trattandosi di una specie protetta, Tian sa che non dovrebbe avvicinarsi, ma il desiderio di giocare con Moon (questo è il nome che gli ha dato) è più forte di tutto. Dapprima lo avvicina regalandogli del cibo, poi si premura di rassicurare mamma panda sulle sue buone intenzioni, e infine dedica le sue giornate a costruire scivoli e percorsi per il divertimento di Moon, dimenticando completamente i videogiochi e la tristezza..."

Voto della critica: **

Voto della critica: **

- DROP – ore 20.00 - 21.45 – di Christopher Landon - con Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Jacob Robinson, Reed Diamond - Thriller – “Violet è una madre vedova che dopo anni ha il suo primo appuntamento. All'arrivo in un ristorante elegante, scopre che il suo appuntamento, Henry, è più affascinante e attraente di quanto si aspettasse. Ma la loro alchimia inizia a deteriorarsi quando Violet viene prima infastidita e poi terrorizzata da una serie di messaggi anonimi sul suo telefono. Le viene ordinato di non parlarne con nessuno e di seguire le istruzioni, altrimenti la figura incappucciata che appare nelle telecamere di sorveglianza di casa, ucciderà suo figlio e la sorella che lo sta accudendo. Violet deve fare esattamente ciò che le viene chiesto o tutti quelli che ama moriranno. L'ultima direttiva del suo aguzzino invisibile? Uccidi Henry...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- I PECCATORI – ore 16.00 - 18.45 - 21.15 – di Ryan Coogler - con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O'Connell (II), Wunmi Mosaku – Horror/Azione/Drammatico – “Smoke e Stack sono due fratelli che pur di lasciare il Mississippi hanno affrontato le trincee europee della Grande Guerra e hanno cercato di farsi strada nella malavita di Chicago. Tornati nella regione natia con un discreto bottino e con abbondanti alcolici, comprano da un uomo - sospettato di far parte del klan - un edificio che vogliono trasformare in un locale di musica e gioco per la popolazione nera della zona. Si affidano al cugino Sammie, un prodigio con la chitarra, inoltre reclutano il musicista Delta Slim e trovano l'aiuto anche di alcuni immigrati cinesi. La festa notturna innesca una gioia contagiosa, ma presto si avvicinano tre bianchi che chiedono di poter entrare in modo molto insistente. Sarà presto chiaro che i tre non sono quello che sembrano...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- NO OTHER LAND – ore 15.30 – 17.30 – 19.30 – 21.30 – di Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor - Documentario – “Masafer Yatta è un agglomerato di venti villaggi al confine sud della Cisgiordania. In questa comunità, che si regge su un'economia di tipo agricolo, alcuni villaggi sono così antichi che conservano ancora alcune grotte, tuttora abitate. Purtroppo, perché le nuove case edificate vengono sistematicamente distrutte dalle ruspe. Il primo ricordo di Basel Adra, che qui è nato nel 1996, è l'arresto di suo padre, mentre protestava contro gli espropri voluti dallo Stato di Israele, che di quel territorio sostiene di aver diritto di fare zona di addestramento militare. Una violenza che va avanti da decenni, e che Basel e altri hanno iniziato a filmare autonomamente, a rischio della propria vita. Per mostrare al resto del mondo, tramite quelle testimonianze video strazianti e inequivocabili, l'ingiustizia e l'oppressione che continuano a subire. Anche Yuval Abraham, giornalista israeliano e amico di Basel, scrive delle demolizioni, sperando di attirare l'attenzione, dentro e fuori la sua nazione. Ma mentre gli israeliani possono muoversi liberamente, gli abitanti di Masafer Yatta non possono lasciare la Cisgiordania. ‘Non abbiamo un altro posto dove andare’, dice una vicina di Basel, ‘soffriamo così perché è la nostra terra’...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA CASA DEGLI SGUARDI – ore 15.30 – di Luca Zingaretti - con Luca Zingaretti, Gianmarco Franchini, Federico Tocci, Chiara Celotto, Alessio Moneta - Drammatico – “Marco è un poeta 23enne alcolizzato che ha abbandonato la scuola, ha perso tutti i suoi amici ed è stato lasciato dalla sua ragazza. L'unico a rimanergli ostinatamente accanto è il padre, un tranviere che lo sorveglia come un cane da guardia, togliendogli il respiro (o almeno così lo percepisce il ragazzo). Una sera Marco sta recandosi ad un reading di poesie ma in preda alla tensione si ubriaca, e fa un incidente d'auto che lo spedisce dritto in ospedale. Suo padre e il suo editore lo spingono a trovarsi un lavoro, nel caso saltino fuori le analisi del suo stato di ebbrezza alla guida, che al momento dell'incidente la polizia ha trascurato. Farà l'addetto alle pulizie all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, e si unirà ad una squadra che a poco a poco diventerà per lui come una seconda famiglia...”

Voto della critica: ***

- OPERAZIONE VENDETTA – ore 18.30 - 21.00 – di James Hawes - con Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Caitriona Balfe, Michael Stuhlbarg - Azione – “Un esperto di sicurezza di dati criptati della Cia, distrutto dal dolore per la perdita di sua moglie rimasta uccisa in un attentato terroristico a Londra, decide di passare all'azione. Abbandona la scrivania e si lancia in una pericolosissima missione di vendetta, viaggiando in lungo e in largo per scoprire chi ci sia davvero dietro all'attentato e facendosi aiutare da un addestratore molto speciale. Attraverserà una serie di città, da Berlino a Istanbul, fino a Casablanca, e tra una sparatoria e una fuga affronterà spie esperte e mercenari letali nel tentativo di scoprire la verità, tra molteplici macchinazioni e doppi giochi politici...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- UN FILM MINECRAFT – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Jared Hess - con Jason Momoa, Emma Myers, Jack Black, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen - Azione/Avventura – “I quattro outsider protagonisti, ritrovatisi su ‘Overworld’, per tornare a casa avranno bisogno dell'aiuto di un esperto ‘crafter’, semplicemente chiamato Steve. Insieme affronteranno un'avventura che li riporterà in contatto con la loro perduta creatività...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- QUEER – ore 15.15 - 18.15 - 21.00 – di Luca Guadagnino - con Daniel Craig, Drew Starkey, Lesley Manville, Jason Schwartzman, Henry Zaga - Drammatico/Biografico – “Nella Città del Messico dei primi anni cinquanta, l'americano William Lee vaga da un bar all'altro alla ricerca di uomini da portarsi a letto, nel frattempo facendo ampio uso di droghe e alcool. Nonostante un ristretto gruppo di conoscenze abituali, che comprendono il fidato amico Joe, Lee è alla ricerca di qualcosa che questi incontri occasionali non possono dargli. Un giorno però si imbatte per strada in Eugene, giovane e bello, forse gay, forse no. I due si imbarcano in una frequentazione che li porterà anche alla ricerca di una pianta, lo Yage, in grado di stimolare le abilità telepatiche...”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- UN FILM MINECRAFT – ore 16.15 – di Jared Hess - con Jason Momoa, Emma Myers, Jack Black, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen - Azione/Avventura – "I quattro outsider protagonisti, ritrovatisi su 'Overworld', per tornare a casa avranno bisogno dell'aiuto di un esperto 'crafter', semplicemente chiamato Steve. Insieme affronteranno un'avventura che li riporterà in contatto con la loro perduta creatività..."

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

- I PECCATORI – ore 21.15 – di Ryan Coogler - con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O'Connell (II), Wunmi Mosaku – Horror/Azione/Drammatico – "Smoke e Stack sono due fratelli che pur di lasciare il Mississippi hanno affrontato le trincee europee della Grande Guerra e hanno cercato di farsi strada nella malavita di Chicago. Tornati nella regione natia con un discreto bottino e con abbondanti alcolici, comprano da un uomo - sospettato di far parte del klan - un edificio che vogliono trasformare in un locale di musica e gioco per la popolazione nera della zona. Si affidano al cugino Sammie, un prodigio con la chitarra, inoltre reclutano il musicista Delta Slim e trovano l'aiuto anche di alcuni immigrati cinesi. La festa notturna innesca una gioia contagiosa, ma presto si avvicinano tre bianchi che chiedono di poter entrare in modo molto insistente. Sarà presto chiaro che i tre non sono quello che sembrano..."

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- OPERAZIONE VENDETTA – ore 21.00 – di James Hawes - con Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Caitriona Balfe, Michael Stuhlbarg - Azione – "Un esperto di sicurezza di dati criptati della Cia, distrutto dal dolore per la perdita di sua moglie rimasta uccisa in un attentato terroristico a Londra, decide di passare all'azione. Abbandona la scrivania e si lancia in una pericolosissima missione di vendetta, viaggiando in lungo e in largo per scoprire chi ci sia davvero dietro all'attentato e facendosi aiutare da un addestratore molto speciale. Attraverserà una serie di città, da Berlino a Istanbul, fino a Casablanca, e tra una sparatoria e una fuga affronterà spie esperte e mercenari letali nel tentativo di scoprire la verità, tra molteplici macchinazioni e doppi giochi politici..."

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- UN FILM MINECRAFT – ore 21.00 – di Jared Hess - con Jason Momoa, Emma Myers, Jack Black, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen - Azione/Avventura

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- I PECCATORI – ore 21.00 – di Ryan Coogler - con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O'Connell (II), Wunmi Mosaku – Horror/Azione/Drammatico

Voto della critica: ****



