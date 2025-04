Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 18 a lunedì 21 aprile 2025 in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 18 APRILE



SANREMO

9.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì H 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. In occasione dell'80° della Liberazione, conferenza della scrittrice Donatella Alfonso dal titolo ‘Le donne nella Resistenza, la definitiva rottura con il passato, l'inizio della loro partecipazione alla vita civile’. Evento a cura della sezione ANPI 'G. Cristiano Pesavento'. Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero



18.00. Per il Venerdì Santo, concerto spirituale del Coro Nova Tempora, diretto dal soprano Gabriella Costa, interamente dedicato al tema della Passione di Cristo. Chiesa Luterana, ingresso libero



20.30. Per la rassegna gastronomica ‘Un villaggio da gustare’, serata ‘La Valcamonica in tavola’: i piatti preparati dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor saranno accompagnati dai racconti del giornalista enogastronomico Claudio Porchia. Villaggio dei fiori, via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni al 380 8686215

21.00. ‘Suite Plaza’: spettacolo teatrale di Neil Simon con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio e con Gianluca Delle Fontane, Andrea Bezzi e Giulia Galizia. Regia di Ennio Coltorti. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



11.00. Visita accompagnata su prenotazione dal titolo ‘Storia di un incontro: la collezione Invernizzi e Villa Faravelli’. MACI, Museo d’Arte Contemporanea di Villa Faravelli (prenotazione a questo link)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate che svelano i segreti di questa straordinaria costruzione. Villa Grock, via Fanny Roncati (prenotazioni a questo link)



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno

17.00. Conferenza ‘IA: da Gödel ai mercati finanziari’ con relatore Mishel Qyrana, esperto in finanza applicata. Evento a cura dell’associazione culturale Michele De Tommaso. Biblioteca civica L.Lagorio, piazza De Amicis, ingresso libero



18.00. Venerdì Santo: celebrazione della Passione del Signore con la ‘Calata dalla Croce’ del Cristo Morto. Le Confraternite eseguono gli antichi canti penitenziali Basilica Concattedrale di S. Maurizio e CC.MM



21.00. Tradizionale Via Crucis al Monte Calvario con inizio dalla chiesa di S. Benedetto Revelli, a borgo Cappuccini guidata dai sacerdoti delle Parrocchie di Porto Maurizio



21.00. Concerto del cantautore ligure Geddo accompagnato da Mauro Vero (chitarra), Andrea Leoncini (pianoforte), Dario La Forgia (basso) e Matteo Ferrando (batteria). special Guest Chiara Ragnini. Teatro Opere Parrocchiali di Via Verdi, Info e prenotazioni: geddolive@hotmail.com



VALLECROSIA

17.00. Presentazione libro ‘I frati del Popolo’ di Graziano Mamone. Intervengono Gian Paolo, in rappresentanza dell’Associazione Il Ponte, Paolo Veziano, storico e l'autore del volume. Sala Polivalente, ingresso libero

BORDIGHERA



16.00-19.00. Mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 4 maggio



OSPEDALETTI

10.30-19.00. Mostra di pittura collettiva dal titolo ‘Art Tre’: Mimmo D’Aguì, Fabio Del Becaro e Lino Pastorelli espongono rispettivamente opere di digital art, astrattismi onirici e paesaggi ad acquarello (h 10.30/12.30-14.30/19.00). La ‘Piccola’ (ex-scalo merci), fino al 21 aprile



DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



CERVO



10.00-18.30. Mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero, fino al 4 maggio (h 10.00/13.00-15.00/19.30)



ENTROTERRA

CERIANA

15.00. Celebrazione della Passione del Signore secondo Giovanni. nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Con la partecipazione degli ‘Angioletti’ e delle Confraternite



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



21.00. Per il Venerdì Santo appuntamento al Santuario della Madonna della Montà per il rito della calata di Gesù dalla croce, un'antica scultura di Cristo con le braccia snodate. Un breve percorso illuminato con lumini di carta colorata accompagnerà la processione verso la Chiesa parrocchiale



FRANCIA

NICE



20.00. X-Trial Indoor 2025: Campionato del mondi di Trial. I migliori piloti del mondo tornano a Nizza per una sfida tra nazioni. Palais Nikaia (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



SABATO 19 APRILE

SANREMO



9.00. Attività di spolvero alle sepolture del cimitero monumentale della Foce. Appuntamento periodico aperto a tutti, dalle associazioni ai singoli volontari, su iniziativa del Rotary Club Sanremo (dotarsi di guanti di protezione)

16.00. Caccia al tesoro di Pasqua (4ª edizione) con laboratori creativi e tante altre attività. Evento gratuito a cura dell'Associazione Talea. Giardini di Villa Ormond, prenotazione obbligatoria al 329 5883079



18.00. ‘Romanticismo Tedesco’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Mateusz Molęda con Calogero Palermo al Clarinetto + presentazione del progetto sinfonico contemporaneo dal titolo ‘La forza della natura’ in omaggio alla storica rassegna dedicata a Libereso Guglielmi, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti)

20.30. Cena di gala su invito con la partecipazione dello chef stellato Filippo La Mantia, fondatore del sito Cookaround, uno dei primi portali dedicati alla cucina in Italia. Ristorante Biribissi del Casinò municipale



21.00. Angelo Duro in ‘Ho tre belle notizie’: il comico più politicamente scorretto torna sul palco con un nuovo spettacolo esilarante e provocatorio. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti)

IMPERIA



9.00. Pulizia della spiaggia per la Giornata della Terra organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Plastic Free. Ritrovo presso la SLA Surf Beach a Borgo Marina



9.30-12.30. 'Caccia all'Uovo': piccoli e grandi esploratori dovranno trovare il grande uovo pasquale nascosto all’interno di una delle venti attività commerciali di Porto Maurizio coinvolte nell’evento. I partecipanti, partendo dall’erboristeria 'Mens Sana' in via Artallo, saranno guidati da indizi distribuiti lungo le vie Cascione, XX Settembre, San Maurizio e Martiri della Libertà, per ritrovare il prezioso tesoro pasquale. Protagonista della giornata il Bianconiglio, il celebre personaggio di 'Alice nel Paese delle Meraviglie'



10.00. Incontro dal titolo ‘Fibre e fantasia: ricette creative che fanno bene al cuore’ condotto dalle dietiste di Asl1, Dott.sa Federica Leuzzi e Dott.sa Francesca Boni + cooking show con la food blogger Raffaella Fenoglio per suggerire e mettere in pratica ricette semplici e bilanciate, assaggiando poi quanto preparato. Biblioteca Lagorio, ingresso libero



10.00. Street food di Pasqua + gonfiabili + i giochi di una volta + la piazza dei balocchi. Parco Urbano San Leonardo, fino al 21 aprile



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno



11.00. ‘A caccia di uova d’artista!’: inedita attività per bambini dai 6 ai 10 anni che saranno impegnati con la ricerca delle uova disseminate nel parco della Villa. MACI Museo d’Arte Contemporanea di Villa Faravelli (prenotazioni a questo link)



14.00 & 16.00. ‘Caccia alle uova’: ingresso scaglionato in diverse fasce orarie per le famiglie che vorranno esplorare la villa e il parco, a cui verrà consegnata una mappa per scoprire gli angoli di Villa Grock e trovare le uova nascoste. Villa Grock, via Fanny Roncati (prenotazioni a questo link)



15.00. Visita accompagnata su prenotazione dal titolo ‘Storia di un incontro: la collezione Invernizzi e Villa Faravelli’. MACI, Museo d’Arte Contemporanea di Villa Faravelli (prenotazione a questo link)

21.00. Concerto di Pasqua dell’orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova con direttore e solista Sergej Krylov. In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Felix Mendelssohn. Teatro Cavour, Via Cascione 35 (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA

10.00-19.00. ‘L'universalità dell'eleganza - Quando il corpo si fa natura’: prima mostra fotografica di Fabio Lazzaro. via Giuseppe Garibaldi 37A (h 10/12-16/19)

BORDIGHERA



16.00-19.00. Mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 4 maggio



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)

10.00. Pulizia Ambientale aperta a tutti a cura di ‘Plastic Free’. Ritrovo all’inizio pista ciclabile, Bagni Sirena, info 333 6654320 (Daniela)

10.30-19.00. Mostra di pittura collettiva dal titolo ‘Art Tre’: Mimmo D’Aguì, Fabio Del Becaro e Lino Pastorelli espongono rispettivamente opere di digital art, astrattismi onirici e paesaggi ad acquarello (h 10.30/12.30-14.30/19.00) + alle 17 lo scrittore Ugo Moriano presenta il noir ‘Oltre ogni ragionevole dubbio’. La ‘Piccola’ (ex-scalo merci), fino al 21 aprile



16.00. Family Band Gospel Choir in concerto in Piazza IV Novembre



17.00. Lo scrittore Ugo Moriano presenta il suo romanzo 'Oltre ogni ragionevole dubbio' (Fratelli Frilli Editori). La Piccola, ingresso libero



TAGGIA ARMA



15.30. Per le festività pasquali, ‘Bizzarri equilibri’ di Lello Clown e ‘Giochi in legno realizzati per stimolare la creatività dei bambini. Piazzale Tiziano Chierotti

DIANO MARINA



10.00. In occasione del 2778° anniversario della fondazione di Roma da parte del primo re Romolo, giornata dedicata al mito di Roma e alla frequentazione romana dell’antico Lucus Bormani con visita alle sale della Sezione Archeologica del Museo + alle 15.30 laboratorio didattico ‘Un giorno da Legionario’ per rivivere le gesta e le imprese di un soldato dell’esercito romano (rivolto alla fascia tra i 6 e i 13 anni, ma aperto anche agli adulti. Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



CERVO



10.00-18.30. Mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero, fino al 4 maggio (h 10.00/13.00-15.00/19.30)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



14.30-17.00. ‘Naturalmente amici’, esplorazioni, laboratori creativi, giochi e letture per sperimentare attraverso i sensi divertirsi in buona compagnia e tuffarsi nel meraviglioso mondo della natura. Gruppo Esploratori (7-14 anni, h 14.30/15.30) e Gruppo Piccoli Avventurieri (3-6 anni con la compagnia di un adulto di riferimento, h 16/17). Vivaio Noaro corso Vittorio Emanuele 151 (tutti i sabati di marzo e aprile), info e prenotazioni 348 4491637



CERIANA

21.30. Veglia Pasquale nella Chiesa Parrocchiale. Partecipa la Schola Cantorum Parrocchiale ‘Giovanni Ferrari’



CIVEZZA

19.00. In occasione dei 80 anni dalla Liberazione, presentazione del libro ‘Racconti davanti al focolare - Viaggio sui sentieri della memoria’ (seconda edizione) di Giovanni Gandolfo. 28 episodi della Resistenza nel Ponente llgure testimoniati da Giovani della Resistenza e raccontati ai Giovani di oggi. Introduce il Presidente dell'ISRECIm Giovanni Rainisio. Intervistano l'autore Roberto Amoretti e Giuseppe Barla. Forum Gianmarco Ricca

DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: itinerario notturno a cura di Storyteller di ‘Autunnonero’ attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccando i luoghi più suggestivi e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua (21 euro). Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni a questo link)



PIETRABRUNA



19.00. Inaugurazione mostra fotografica ‘Il magico mondo della Polaroid’ di Cristina Pochettino. Spazio espositivo privati, via Paolo Giordano 4



TRIORA



9.00. Anello delle Cappellette di Triora: escursione guidata gratuita con servizio bus navetta a cura del Parco delle Alpi Liguri accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone. Ritrovo a Triora, info e prenotazioni 391 1042608 (più info)



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS

12.30-18.00. Festival delle bande musicali. Luoghi vari, fino al 21 aprile (più info)



CAGNES-SUR-MER



10.30-20.00. Nice Tattoo Festival: 3 giorni con numerosi tatuatori, 2 palchi animati in modo permanente, numerosi stand di articoli e abbigliamento legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, DJ Set, schermi giganti e molto altro. Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard JF Kennedy 2, fino al 21 aprile (più info)



NICE



9.30-19.00. Grande caccia alle uova di Pasqua al Phoenix Park con percorso gastronomico, una grande caccia alle uova e attività per tutta la famiglia. Phoenix Park, Boulevard Rene Cassin, Avenue des Grenouillere, fino al 21 aprile (più info)



DOMENICA 20 APRILE

SANREMO

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



21.00. ‘The Impossible Man’ con Ryan Silverman per la regia di Federico Bellone (anteprima mondiale). In scena un allestimento costituito da oltre 20 spettacolari illusioni. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti)



IMPERIA



10.00. Street food di Pasqua + gonfiabili + i giochi di una volta + la piazza dei balocchi. Parco Urbano San Leonardo, fino al 21 aprile



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visita accompagnata che svela i segreti di questa straordinaria costruzione. Villa Grock, via Fanny Roncati (prenotazioni a questo link)



15.00. Visita accompagnata su prenotazione dal titolo ‘Storia di un incontro: la collezione Invernizzi e Villa Faravelli’. MACI, Museo d’Arte Contemporanea di Villa Faravelli (prenotazione a questo link)

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. La Grotta del Caviglione visitabile dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16 (chiusa in caso di vento o maltempo). Biglietto 4 euro intero, ridotto 2, gratuito minori 18 anni



9.30-14.30. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia. Biglietto 5 euro intero, ridotto 2, gratuito minori 18 anni



10.00-12.30. Apertura speciale della Sezione Archeologica del Museo Civico con una esplorazione guidata alla sezione Archeologica con inizio alle ore 11.00. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, ingresso gratuito

10.00-19.00. ‘L'universalità dell'eleganza - Quando il corpo si fa natura’: prima mostra fotografica di Fabio Lazzaro. via Giuseppe Garibaldi 37A (h 10/12-16/19)



10.00. Picnic sull'erba: visita guidata ai Giardini Botanici Hanbury + al termine verrà consegnato il cestino del Picnic che si potrà degustare sul prato o nell'area attrezzata all'ombra dei pini (ingresso + visita guidata + picnic 25 euro, bambini fino a 14 anni 15 euro). Ritrovo all’ingresso dei giardini, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA



16.00-19.00. Mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 4 maggio



OSPEDALETTI



8.00-18.00. Pasqua Spiaretè: giornata commerciale sul Lungomare, Pista Ciclabile

10.30-19.00. Mostra di pittura collettiva dal titolo ‘Art Tre’: Mimmo D’Aguì, Fabio Del Becaro e Lino Pastorelli espongono rispettivamente opere di digital art, astrattismi onirici e paesaggi ad acquarello (h 10.30/12.30-14.30/19.00). La ‘Piccola’ (ex-scalo merci), fino al 21 aprile



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



15.30. Per il giorno di Pasqua, ‘Show del funambolico ‘Squilibrio con apertura dell’uovo di pasqua gigante e distribuzione del cioccolato. Piazzale Tiziano Chierotti



SAN BARTOLOMEO AL MARE

15.00. Eggventure: parco divertimenti all’aperto, con sei stand in stile lunapark per grandi e piccini, giochi e animazioni. Alle 16.30, Caccia alle Uova: gara tra i bambini, che si lanceranno alla ricerca delle uova nascoste dal coniglietto di Pasqua nel giardino. Ricchi premi per tutti in palio tra cui il fantastico Uovo da un chilo. Giardini della Chiesa della Divina Misericordia in Via Martiri della Libertà 35

CERVO



10.00-18.30. Mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero, fino al 4 maggio (h 10.00/13.00-15.00/19.30)



ENTROTERRA

APRICALE



9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale in piazza del paese (ogni terza domenica)

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



CERIANA

11.00. Messa per la Pasqua di Resurrezione, nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Partecipa la Schola Cantorum Parrocchiale ‘Giovanni Ferrari’



DIANO ARENTINO



9.00. Per i ‘Sentieri di pietra’, escursione guidata gratuita alla scoperta di frazioni e dintorni di Villa Faraldi e Diano Arentino accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro. Ritrovo alla chiesa di San Bernardo, ad Evigno, info e prenotazioni 340 2440972



PIETRABRUNA



16.00-18.00. Mostra fotografica ‘Il magico mondo della Polaroid’ di Cristina Pochettino. Spazio espositivo privati, via Paolo Giordano 4, fino al 27 aprile

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS

12.30-18.00. Festival delle bande musicali. Luoghi vari, fino al 21 aprile (più info)

CAGNES-SUR-MER



10.30-20.00. Nice Tattoo Festival: 3 giorni con numerosi tatuatori, 2 palchi animati in modo permanente, numerosi stand di articoli e abbigliamento legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, DJ Set, schermi giganti e molto altro. Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard JF Kennedy 2, fino al 21 aprile (più info)



NICE



9.30-19.00. Grande caccia alle uova di Pasqua al Phoenix Park con percorso gastronomico, una grande caccia alle uova e attività per tutta la famiglia. Phoenix Park, Boulevard Rene Cassin, Avenue des Grenouillere, fino al 21 aprile (più info)



LUNEDI’ 21 APRILE

SANREMO

IMPERIA



10.00. Street food di Pasqua + gonfiabili + i giochi di una volta + la piazza dei balocchi. Parco Urbano San Leonardo



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno



11.00. (EVENTO RIMANDATO A SABATO 3 MAGGIO) Pasquetta al Parco Urbano: iniziativa gratuita aperta al pubblico con numerose attività per grandi e piccini dove il Parco Urbano si trasformerà in un grande palcoscenico con artisti, trampolieri, truccabimbi, laboratori di circo e spettacoli vari. Distribuzione dopo l’apertura di un Uovo di Pasqua gigante. Accoglienza ed animazione a partire dalle 11.00 e dalle 14 fino alle 17 trampolieri, laboratori, Pompieropoli, spettacoli e la grande caccia all'uovo. Parco Urbano



11.00. Visita accompagnata su prenotazione dal titolo ‘Storia di un incontro: la collezione Invernizzi e Villa Faravelli’. MACI, Museo d’Arte Contemporanea di Villa Faravelli (prenotazione a questo link)



11.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visita accompagnata che svela i segreti di questa straordinaria costruzione. Villa Grock, via Fanny Roncati (prenotazioni a questo link)



15.00. Visita accompagnata dal titolo ‘Storie di Mare’ con percorso alla scoperta della storia della città di Imperia per raccontare il rapporto millenario tra l’uomo e il mare. Museo Navale (prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. La Grotta del Caviglione visitabile dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16 (chiusa in caso di vento o maltempo). Biglietto 4 euro intero, ridotto 2, gratuito minori 18 anni

10.00. Picnic sull'erba: visita guidata ai Giardini Botanici Hanbury + al termine verrà consegnato il cestino del Picnic che si potrà degustare sul prato o nell'area attrezzata all'ombra dei pini (ingresso + visita guidata + picnic 25 euro, bambini fino a 14 anni 15 euro). Ritrovo all’ingresso dei giardini, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA



10.30. ‘141 anni dopo in compagnia di Claude Monet a Bordighera’: accompagnati da Carlo Bagnasco, Presidente Fondazione Pompeo Marian, si visiteranno i luoghi che l'hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, i punti di vista da lui prescelti. Ritrovo è all'ingresso di Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro a persona), info e prenotazioni al 347 2364922



16.00-19.00. Mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 4 maggio



OSPEDALETTI



8.00-18.00. Mercatino di antiquariato, collezionismo e vintage lungo Corso Regina Margherita

10.30-19.00. Ultimo giorno della mostra di pittura collettiva dal titolo ‘Art Tre’: Mimmo D’Aguì, Fabio Del Becaro e Lino Pastorelli espongono rispettivamente opere di digital art, astrattismi onirici e paesaggi ad acquarello (h 10.30/12.30-14.30/19.00). La ‘Piccola’ (ex-scalo merci)



TAGGIA ARMA



9.00. Da Montalto ad Arzene (giro ad anello): escursione alla scoperta di borghi e sentieri in val Carpasina accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9 a Taggia presso la stazione FS oppure alle 9.30 a Montalto nella piazzetta all’ingresso del paese, info 327 0824866 (più info)



10.00-19.00. Esposizione di 30 opere dell’artista ventimigliese Mario Borella. Villa Boselli, fino al 4 maggio



15.30. Pasquetta: la pasticceria delle meraviglie’ con Mister Paolo, gag ispirate al mondo di Willy Wonka e distribuzione di zucchero filato. Piazzale Tiziano Chierotti



SAN LORENZO AL MARE



8.00-18.30. Pasquetta magica: spettacolo per i bimbi con il Mago Alex e mercatino del baule della nonna. Via Roma

DIANO MARINA

8.00. ‘Pasquetta in bancarella’: Bancarelle di prodotti tipici, artigianato artistico, oggettistica. Viale Kennedy

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)

CERVO



10.00-18.30. Mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero, fino al 4 maggio (h 10.00/13.00-15.00/19.30)

ENTROTERRA



MONTALTO



9.30. Da Montalto ad Arzene (giro ad anello): escursione alla scoperta di borghi e sentieri in val Carpasina accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9 a Taggia presso la stazione FS oppure alle 9.30 a Montalto nella piazzetta all’ingresso del paese, info 327 0824866 (più info)



PIETRABRUNA



16.00-18.00. Mostra fotografica ‘Il magico mondo della Polaroid’ di Cristina Pochettino. Spazio espositivo privati, via Paolo Giordano 4, fino al 27 aprile



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS

12.30-13.30. Festival delle bande musicali (ultimo giorno). Luoghi vari (più info)

CAGNES-SUR-MER



10.30-20.00. Nice Tattoo Festival: ultimo di 3 giorni con numerosi tatuatori, 2 palchi animati in modo permanente, numerosi stand di articoli e abbigliamento legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, DJ Set, schermi giganti e molto altro. Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard JF Kennedy 2 (più info)



NICE



9.30-19.00. Ultimo giorno della grande caccia alle uova di Pasqua al Phoenix Park con percorso gastronomico, una grande caccia alle uova e attività per tutta la famiglia. Phoenix Park, Boulevard Rene Cassin, Avenue des Grenouillere (più info)





