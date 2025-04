Verstappen, addio alla Red Bull? L'Aston Martin fa sul serio

(Adnkronos) -

Max Verstappen via dalla Red Bull a fine stagione? L'ipotesi è concreta. Il campione del mondo di Formula 1 potrebbe presto lasciare la sua attuale scuderia e virare verso nuove avventure per il 2026. Sullo sfondo resta la Mercedes, ma nelle ultime settimane ha preso quota anche l'idea Aston Martin. Qui l'olandese ritroverebbe Adrian Newey, l’uomo con cui ha costruito i suoi grandi successi nel periodo d'oro della Red Bull. Un fattore da non sottovalutare.

Insomma, l'avvio di stagione così così della Red Bull (nonostante il successo a Suzuka, merito soprattutto delle qualità di Verstappen) sta spingendo l'olandese a ragionare sul suo futuro. Tutto dopo un 2024 di svolta per il team austriaco, tra lo scandalo che ha coinvolto il team principal Chris Horner e il cambio di diverse figure tecniche, oltre a un peggioramento di risultati in termini di performance. Max è legato al team fino al 2028, ma ormai da mesi si racconta di una postilla contrattuale che potrebbe permettergli di lasciare in anticipo, in caso di prestazioni della monoposto non all'altezza. Il weekend in Arabia Saudita è alle porte, ma intanto Verstappen ragiona.