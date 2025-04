Google.it chiude, come cambia il motore di ricerca senza il dominio locale

(Adnkronos) - Addio a 'Google.it' e a tutti gli altri domini locali. Il motore di ricerca ha deciso di chiudere infatti le versioni nazionali del suo sito: prossimamente in tutto il mondo si utilizzerà solo la url Google.com. Per gli utenti però, assicura l'azienda, non cambierà il modo in cui è stato utilizzato finora il motore di ricerca, che continuerà a inviare risultati agli utenti in base alla posizione geografica.

"Nel corso degli anni, la nostra capacità di offrire un'esperienza locale è migliorata. Nel 2017 - ha spiegato Google in una nota - abbiamo iniziato a offrire la stessa esperienza con risultati locali a tutti coloro che utilizzavano la Ricerca, indipendentemente dal fatto che utilizzassero google.com o il ccTLD del proprio Paese. Grazie a questo miglioramento, i domini nazionali non sono più necessari. Per questo inizieremo a reindirizzare il traffico da questi ccTLD a google.com in modo da semplificare l'esperienza degli utenti nella ricerca".

Google spiega anche che il passaggio non sarà immediato e che al contrario "questa modifica verrà implementata gradualmente nei prossimi mesi e potrebbe essere richiesto di reinserire alcune delle preferenze di ricerca durante il processo". In più l'azienda chiarisce che "sebbene questo aggiornamento cambierà ciò che gli utenti vedono nella barra degli indirizzi del browser, non influirà sul funzionamento della ricerca, né cambierà il modo in cui gestiamo gli obblighi previsti dalle leggi nazionali".