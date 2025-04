Sport da combattimento, ottimi risultati per il Psv Fight Team Lm di Vallecrosia al Memorial Cico Zerbini (Foto)

Ottimi risultati per il Psv Fight Team Lm di Vallecrosia al Memorial Cico Zerbini andato in scena domenica scorsa a Borghetto Santo Spirito.

Il team della città della famiglia ha schierato cinque atleti, quattro nelle discipline Light e uno nel contatto pieno all'evento di sport da combattimento organizzato dal Kombat Tour Italia e dal Team Vertical.

"Nella kickboxing light vittorie schiaccianti per Chiara Polimeni (-60 kg) e Simone Lo Giudice (-80 kg) mentre Matteo Ghione (-75 kg) esce, invece, sconfitto ai punti con un verdetto che lascia parecchi dubbi" - fa sapere il Psv Fight Team Lm di Vallecrosia - "Nella boxe light brilla Emanuele Bassani (-85 kg) con un avversario di quasi 10 kg in più, al quale strappa la vittoria senza lasciare dubbio alcuno. Nella boxe a contatto pieno prova di coraggio e cuore per Matteo Brigasco (-85 kg), che affronta un ottimo Alessandro Corona del team Vertical. Alle prime battute del match prende il comando dell'incontro accorciando la distanza e imponendo il suo pugilato ma, a causa di un calo fisico dovuto all'influenza ancora in corso combinato all'assalto dell'avversario, si è dovuto interrompere l'incontro".

"Sono più che soddisfatto dei risultati raccolti, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Il livello dei nostri agonisti è salito molto, i risultati lo dimostrano, poiché è raro tornare a mani vuote dagli eventi. Siamo sulla strada giusta per portare grandi risultati" - commenta il coach Luca Maggio - "Sono dispiaciuto per Matteo, poiché è un ragazzo umile e che si impegna al 100% in ogni allenamento, ma purtroppo la scelta di combattere lo stesso è stata sbagliata, torneremo presto al lavoro per prepararci al meglio e i risultati importanti non tarderanno ad arrivare. Complimenti ad Alessandro, il suo avversario, a prescindere dalle condizioni, si è dimostrato davvero un bel pugile e una persona di grande rispetto dentro e fuori dal ring. Complimenti, inoltre, alla Kombat Tour ed al Team Vertical. E' stato un evento stupendo".