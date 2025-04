Roberto Oliva nuovo presidente del Badalucco 2009: eletto all'unanimità, succede a Gianni 'Tonen' Boeri

Roberto Oliva, 54 anni, nato a Sanremo, commerciante, sposato con due figli è il nuovo Presidente del Badalucco 2009. E’ stato eletto all’unanimità, martedì sera, nell’assemblea dei soci del sodalizio sportivo che si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Badalucco. Subentra a Gianni Boeri 'Tonen', che aveva rassegnato le dimissioni a fine marzo. Nella stessa riunione è stato insediato il nuovo direttivo, che vede Tonen in qualità di vice presidente (ancora per un anno, come lui stesso ha precisato), Giampiero Boeri, segretario, e come consiglieri: Maurizio Ozenda, Antonio Paonessa e Mario Pastorelli.

Roberto Oliva era già membro attivo del precedente direttivo. Si era distinto soprattutto nelle ultime stagioni per aver organizzato con grande successo di partecipazione e di pubblico un torneo notturno di calcio amatoriale per adulti. In paese è molto noto per essere gestore, insieme alla sorella dell’unico super mercato. Da giovanissimo aveva giocato a calcio nella badalucchese e nella stessa squadra con la maglia ufficiale si era distinto nella formazione maggiore, per due dei migliori campionati.

“Ancora oggi il calcio ce l’ho nel sangue. E’ il mio hobby principale insieme ai viaggi. Per questa formazione – dice Roberto – sette anni fa ho deciso di impegnarmi di nuovo sul rettangolo di Regione Pre Martin, per curare le due formazioni di pulcini e giovannismi e poi per dedicarmi al torneo notturno che mi ha dato sempre grandi soddisfazioni, attirando squadre da tutta la provincia ed anche alcuni giocatori professionisti. Dovrò conciliare questo mio impegno con il lavoro e la famiglia. Ho due figli Leonardo di dieci anni che l’anno venturo andrà in prima media e Aurora di 18, che dopo la maturità di quest’anno, andrà a Torino per frequentare la facoltà di Economia e Commercio per poi specializzarsi in economia e management”.

E quali sono i programmi per l’ASD Badalucco 2009? “Intanto è per me motivo di soddisfazione essere ancora affiancato, da Tonen e Giampiero Boeri, i padri fondatori nel 2009 della nostra Associazione. Indubbiamente ci saranno delle novità ma essenzialmente si continuerà con la linea intrapresa fino ad ora, che l’anno scorso nel 15° anniversario della nascita dell’ASD ha raggiunto l’apoteosi, per le iniziative portate a termine. E non posso non ricordare la sistemazione decorosa che abbiamo dato all’intera area, all’ingresso del paese. Voglio ringraziare Tonen per il lavoro svolto, e per essere rimasto al mio fianco, Giampiero poi è una forza, è sempre stato di grande impulso per la nostra associazione. Al prossimo direttivo presenterò il programma. Spero di potermi avvalere dell’esperienza e dei suggerimenti di tutti”.