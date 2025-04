I risultati delle gare di andata dei Quarti di finale del Campionato provinciale di calcio a 7

Si sono giocate lunedì sera le gare di andata dei Quarti di finale del primo campionato provinciale di calcio a 7.

"Come ci si poteva immaginare - si spiega nel comunicato - il livello tecnico tattico delle partite si è alzato notevolmente, mettendo in mostra le qualità dei giocatori più importanti che hanno spostato gli equilibri.

Tutte le favorite per la qualificazione alle semifinali hanno vinto le gare di andata, ma con molti punti interrogativo sulla qualificazione soprattutto su 2 scontri diretti.

Se i Ronin Imperia del capocannoniere Filiberto dopo il 5 a 1 sui ragazzi del Real LaMarmora sono decisamente tranquilli per il ritorno, in quanto è realmente difficile pensare che possano perdere di 5 gol di scarto, chi ha faticato di più è l' Ac Sanremo che hanno battuto per 2 a 0 la Delo Team, ma ci sono voluti due invenzioni degli attaccanti per abbattere il muro difensivo eretto dagli avversari.

La Satus di capitan Chicco Virga è uscita vittoriosa ai danni dei F.lli Diurno allenati da Domenico Serpilli, che comunque sono rimasti in partita per quasi tutto il secondo tempo, per poi cedere nel finale per 5 a 2.

Partita estremamente combattuta ed in equilibrio, come da pronostico, tra FF Zurrigo e US Poggese. Gli azzurri hanno vinto per 3 a 2 con la grande prestazione di Vecchiotti ( autore di 1 gol e 2 assist ), ma il ritorno deciderà la qualificazione, soprattutto se i giallo neri poggiaschi riusciranno a realizzare la grande mole offensiva prodotta nel primo tempo dove non hanno capitalizzato le tante occasioni create contro la seconda difesa di tutto il campionato".

Lunedì di pasquetta il campionato osserverà riposo per poi riprendere il 28 aprile con il ritorno ( in caso di parità di gol tra le gare di andata e ritorno, saranno disputati 2 tempi supplementari di 5 minuti ciascuno, se la parità permarrà, passerà alle semifinali la squadra meglio classificata in Regular Season) con il seguente programma:

FF Zurrigo - Us Poggese ore 20 campo 1

AC Sanremo - Delo Team ore 20 campo 2

Ronin - Real LaMarmora ore 21 campo 1

Satus - F.lli Diurno ore 21 campo 2