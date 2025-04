Grande partecipazione dei Reds al Festival del rugby di Sanremo (foto)

Tempo del Festival a Sanremo, ma questa volta il palco è il campo di Pian di Poma, orchestra diretta dal Sanremo rugby e i protagonisti i ragazzi del minirugby, dalle categorie U.6/8/10/12.

Reds presenti in tutte le categorie citate, si parte con una U.12 che si piazza sul girone e si mette alla prova con realtà come Rho, Antibes, Cus Torino e tante altre società giunte per il torneo, affrontate a testa alta e con una buona dosa di coraggio. "Bravi i ragazzi e ragazze Reds".

La domenica piccolini in campo e qui oltre al divertimento è scesa in campo la tenacia dei Reds, nell' U.10 uniti col Sanremo dopo un attimo di assestamento arrivano le mete targate Reds con tifosi che regalano applausi a scena aperta.

Nota di rilievo per gli U.8 mattatori con il Rho, non perdono il ritmo e arano tutto quello che trovano, un po' vecchia scuola di rugby ma sicuramente efficace, tengono testa alle squadre francesi e mettono in cassaforte risultati con le italiane, finale da 5° posto su oltre 14 squadre.

"La vera vittoria è l'aggregazione che i Reds hanno avuto con i coetanei, lealtà dimostrata sia in campo che fuori".