Calcio. Serie D, la Sanremese espugna Chieri con una doppietta di Andreis: finisce 1-2

La Sanremese vince a Chieri grazie alla doppietta di Andreis: i matuziani si impongono per 2-1.



Questo il commento al termine della sfida di mister Manuel Scalise: "Abbiamo fatto una partita importante. Ritmi bassi per il primo quarto d'ora, poi siamo riusciti ad avere la meglio su un Chieri che ha una classifica certamente bugiarda, per il valore e i risultati che ha ottenuto di recente".



La firma delle due reti è di Andreis, per il quale Scalise spende queste parole: "Un ragazzo che aveva delle difficoltà a livello fisico, piano piano lo abbiamo recuperato ed è riuscito a darci tanto, come la doppietta di oggi che è stata decisiva".



I biancazzurri salgono all'undicesimo posto, agganciando l'Asti a quota 42, un punto sotto al Derthona che in extremis ha trovato il pari contro il Saluzzo. "Nelle ultime due sfide andremo a caccia di punti - conclude Scalise - saranno belle partite, contro il Gozzano che ha fatto un campionato importante e poi contro il Bra che lo ha vinto, ma proveremo a fare risultato anche in casa loro. Ci teniamo a chiudere davanti a quelle squadre che a livello di prestazione, nelle gare di ritorno, siamo riusciti a mettere sotto e contro cui avremmo meritato di vincere, come Saluzzo, Derthona e Asti. L'obiettivo da qua a fine stagione sarà di chiudere l'annata nel migliore dei modi".