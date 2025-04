Pallavolo: vittoria nell'ultima giornata e settimo posto in classifica per le ragazze del Volley ArmaTaggia

Con una vittoria in casa per 3-1 contro il Celle Varazze le ragazze del Volley ArmaTaggia Corradini Home chiudono la regular season al 7° posto con 30 punti. Obiettivo raggiunto, come sottolinea il Presidente Vincenzo Brunacci: “Siamo molto felici per il risultato ottenuto, era l’obiettivo di quest’anno e l’abbiamo raggiunto con due giornate di anticipo. Lo staff tecnico ha fatto un ottimo lavoro facendo anche esordire ragazze del 2009/2010 in ottica futura, che è la filosofia della società. Un ringraziamento speciale va ai nostri partner che con il loro prezioso contributo ci supportano nella nostre attività".

Per la cronaca la partita è iniziata in salita per le ragazze del VTAT Corradini home sotto di un set perso per 25/13, partite troppo contratte si sono fatte imporre dal gioco avversario. Qualche aggiustamento sul piano tattico e più attenzione nei fondamentali hanno creato il mix giusto per portare a casa i tre set successivi per 25/22 - 25/21 - 25/23. Una bella reazione davanti al pubblico amico per festeggiare nel migliore dei modi la fine del campionato.

Le ragazze che sono scese in campo durante l’anno sono state: Boni Arianna, Bolla Rebecca, Bonadonna Giulia, Cremaschi Gaia, Cappai Syria, Cataldo Alice, Del Torto Elena, Fragnan Giulia, Ferrari Caterina, Forte Cecilia, Leoni Giada, Lupi Martina, Pizzio Rebecca, Roggero Arianna, Sammassimo Eleonora, Stanghellini Sara.