Trasferte tra Piemonte e Lombardia per le Under maschili e femminili del Sanremo Rugby

Doppio impegno fuori casa per le formazioni del Sanremo Rugby che, nello scorso fine settimana, sono state di scena tra Alessandria e il campo ‘Dante Bacchi’ di Casalbellotto, in provincia di Cremona.

Sabato la Under 14 maschile, insieme ai Reds, ha disputato ad Alessandria il raggruppamento FIR con URPA e Pro Vercelli, mentre domenica le Under 14 e 16 femminili, insieme a una delegazione di ragazze di Reds, Superba e Cogoleto, hanno preso parte al 4° Memorial ‘Casolin’ in terra lombarda insieme a: Progetto Arte, Viadana, Caimani, Colorno, Orio Oggiono, Benetton Treviso, Red Warriors e Rugby Girls.

“Abbiamo fatto qualche esperimento che ha portato, in parte, buoni risultati - commenta Diego Capelli, tecnico della Under 14 maschile - ora continuano gli allenamenti in vista delle prossime sfide che affronteremo, come sempre, con determinazione”.

“Alle mie squadre do un voto 8 - aggiunge Franco Parini, allenatore delle compagini femminili - la Under 14, in collaborazione con le Rugby Girls, ha disputato una finale, mentre la Under 16 ha dato tutto quello che poteva anche se è stata in parte penalizzata dalle lunghe attese. Una nota di merito va ai genitori che hanno seguito la squadra”.