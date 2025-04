Sanremo: pesca sportiva, Gabriele Drago eletto vice Presidente della 'Fishing Trophy'

Si è riunita venerdì scorso l'assemblea starordinaria della Fishing Trophy Sanremo, associazione che opera nel settore della pesca sportiva, agonistica e da terra nelle specialità surfcasting e canna da riva.

E' stato eletto come vice presidente Gabriele Drago, 40enne futuro Vigile del Fuoco e campione italiano in traina costiera nel 2012. Opererà con il consiglio direttivo formato da Alessio Arturi (segretario), Cesare Beltrami e Simone Neve (consiglieri) e con il presidente Gianni Acquaviva (consigliere provinciale Fipsas), con l'obbiettivo di portare gli associati a tutte le gare in calendario agonistico Fipsas , tra cui quelle provinciali, regionali e nazionali.

Il sodalizio matuziano vede i propri associati tra i primi classificati, mentre l'obbiettivo di Gabriele Drago è quello di apportare nozioni grazie alla sua esperienza ed espandere la cultura della pesca sportiva alle nuove generazioni. Il tutto con un occhio particolare alle giovani leve: ad oggi la Fishing Trophy annovera tra i suoi atleti anche molti ragazzi under e opererà con manifestazioni legate al coinvolgimento sociale, la didattica e la cultura del mare in collaborazione con la federazione.