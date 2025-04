Pallavolo: dall'ultima giornata di Serie D arriva la conferma, per la Controcorrente Nlp è arrivata la salvezza

Salvezza: è questo il verdetto dell'ultima giornata del campionato di Serie D per le ragazze della Controcorrente NLP che, grazie ai risultati del weekend hanno ottenuto il risultato prefissato a inizio anno. Una salvezza super meritata da parte delle matuziane che così si assicurano un altra stagione in Serie D per puntare ad altri obiettivi ambiziosi.

Quella di Serie D però, non è l'unica formazione ad essere scesa in campo nel corso di questo weekend. Venerdì scorso la Under 13 è stata sconfitta dall'Andora in un match equilibrato terminato però a favore della formazione ospite.

A chiudere il weekend sono state le partite delle squadre iscritte ai campionati di Seconda e Terza divisione. Quest'ultima è scesa in campo, per l'ultima giornata di campionato, nella giornata di sabato in trasferta contro la Mazzucchelli. Partita che si è conclusa con una sconfitta per la PizzaExpress NLP, che però ora, dopo la fine del campionato, potrà concentrarsi sul preparare la prossima stagione nel migliore dei modi.

Anche per la squadra Seconda Divisione match in trasferta contro le avversarie del Nova Volley e, anche in questo caso è arrivata una sconfitta. Ora si torna al lavoro in palestra per prepararsi al meglio per le ultime partite di campionato di rimaste.