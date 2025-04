Pallamano: a Bordighera evento di formazione per dirigenti, atleti e tecnici (Foto)

La pallamano imperiese si mobilita per la formazione. Nei giorni scorsi, Bordighera ha, infatti, ospitato un importante evento di formazione per dirigenti, atleti e tecnici del settore.

L'evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle società ABC Bordighera, San Camillo Pallamano Imperia e Pallamano Ventimiglia, ha avuto come obiettivo quello di fornire strumenti e conoscenze per gestire al meglio le società sportive e supportare atleti, tecnici e famiglie in un percorso sano e sostenibile.

"La formazione è fondamentale per la crescita e l'organizzazione dello sport in genere. Un dirigente preparato è in grado non solo di gestire al meglio una società sportiva ma anche di supportare atleti, tecnici e famiglie in un percorso sano e sostenibile" - dichiara l'assessore allo sport del comune di Bordighera Marzia Baldassarre.

L'evento di formazione è stato un'ottima occasione per condividere esperienze e conoscenze tra le diverse società del territorio. "E' stato un piacere partecipare al corso di formazione insieme ad atleti, tecnici e dirigenti delle società della provincia di Imperia" - aggiunge Claudio Masini, vicepresidente dell'Abc Bordighera - "Investire nella formazione significa costruire basi solide per il futuro del nostro movimento sportivo".

"La provincia di Imperia può essere orgogliosa della sua comunità sportiva, che si mobilita per investire nella formazione e nello sviluppo delle proprie risorse umane" - sottolinea l'Abc Bordighera - "Questo impegno sarà sicuramente ripagato con successi sportivi e umani. Un plauso va ai formatori Roger Baladassi, attuale presidente del Comitato alpi marittime, Patrick Fenasse e J. Claude Asnong, consiglieri del Comitato e alle società della provincia che hanno dimostrato una volta di più il loro impegno per lo sviluppo della pallamano nel territorio".