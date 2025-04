Calcio giovanile. Vittoria e vetta della classifica a punteggio pieno per i Giovanissimi Under14 dell'Ospedaletti

Una sola squadra in campo nel fine settimana delle formazioni giovanili orange.

I Giovanissimi Under14 di mister Marco Anzalone hanno portato a casa un’ampia vittoria sul campo del Riva Ligure. Tre punti che lanciano gli orange in testa a punteggio pieno nel loro girone per la qualificazione ai regionali 2025/2026.

Giovanissimi Provinciali Under14

Riva Ligure - Ospedaletti 0-12

Marcatori: Tagliatini (2), Perato (4), Burluni (2), Lanteri, Martelli (2), Alioui R.

Ospedaletti: 1 Loffredo, 2 Tagliatini, 3 Ragazzoni, 4 Abidi, 5 Oleastri Rodrigues, 6 Martelli, 7 Burluni, 8 Sismondini, 9 Siffredi, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Demarchi, 13 Cavicchia, 14 Alagna, 15 Aschero, 16 Alioui A., 17 Laabioua, 18 Alioui R., 19 Spano, 20 Conoscenti

Allenatore: Marco Anzalone