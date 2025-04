A Sanremo si gioca a pallanuoto: alla piscina di Sanremo il movimento vede tanti appassionati

La pallanuoto a Sanremo si gioca tutti i giorni alla piscina comunale di San Martino, gestita da MySport.

Da due anni un gruppo di appassionati, sotto le cure quotidiane di coach Enrico Gerbò (ex Pro Recco, Arenzano, Savona, Nervi, Imperia e Albenga) sta facendo rigermogliare la passione per la disciplina regina in Liguria anche nella città dei fiori.

Si stanno svolgendo test periodici a Nizza contro competitor di livello e, l’ultimo appuntamento si è svolto mercoledì scorso nella piscina dell’Acropoli, dove si è riscontrato un notevole miglioramento tecnico da parte di tutta la squadra.

A Sanremo c’è anche una scuola dedicata ai più piccoli (classi 2013, 2014 e 2015): dopo l’esperienza propedeutica dell’Acquagol, anche loro indossano la calottina per divertirsi e, perché no, ripercorrere le orme dei tanti campioni liguri del ‘Settebello’.