MasterVolley: ecco gli appuntamenti con 4 campionesse mondiali per imparare la pallavolo, prenotazioni aperte

L'ASD Granda Volley Academy alza l'asticella e ripropone la MasterVolley, un ciclo di masterclass che offre alle giovani pallavoliste un’opportunità esclusiva di allenarsi con leggende del volley.

Impara dai migliori: le campionesse del volley ti aspettano!

Sino al 10 maggio 2025, le atlete potranno allenarsi con alcune delle figure più iconiche della pallavolo italiana. Un’opportunità unica per ricevere insegnamenti pratici da chi ha dominato i palcoscenici internazionali, con sessioni mirate per ogni ruolo.

Ecco il programma delle masterclass, con i ruoli per potersi iscrivere:

Sabato 3 maggio – ore 10:00-12:30

Valentina Arrighetti & Eleonora Lo Bianco (Centrali e Palleggiatrici) – Due leggende per le atlete che vogliono perfezionare la tecnica sotto rete e in regia.

Domenica 4 maggio – ore 14:30-16:30

Simona Rinieri (Schiacciatrice) – I trucchi del mestiere per attaccare con potenza e precisione.

Sabato 10 maggio – ore 14:30-16:30

Paola Cardullo (Libero) – Apprendi i segreti della difesa da una delle migliori libere al mondo.

Crescita tecnica e ispirazione: un mix vincente

Queste masterclass non sono solo allenamenti, ma opportunità di crescita mentale e tecnica, dove le giovani atlete potranno ascoltare storie di successi, difficoltà e sfide superate, il tutto sotto la guida delle migliori. Ogni lezione è studiata per rispondere alle esigenze specifiche dei ruoli, per sviluppare le competenze individuali e migliorare la performance complessiva.

⏳ Iscrizioni aperte! Non perdere questa occasione! ⏳



Le iscrizioni sono già aperte e i posti sono limitati. Se vuoi partecipare a queste masterclass indimenticabili, non perdere tempo: prenota subito il tuo posto! 📲 Le sessioni si terranno presso la palestra Ex Media4 di Cuneo.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, contatta:

📧 Info & Iscrizioni: chiara.frigerio@cuneograndavolley.it

📱 Tel: 329 4618777