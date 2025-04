Martin, dopo l'incidente in Qatar il ricovero: "Poteva andare molto peggio"

(Adnkronos) - Continua l'incubo di Jorge Martin. Il pilota dell'Aprilia, campione del mondo in carica, aveva esordito nel Mondiale 2025 di MotoGp nell'ultimo Gran Premio del Qatar, ma le cose non sono andate come sperava. Lo spagnolo è infatti caduto a nove giri dal termine ed è stato centrato dalla moto di Fabio Di Giannantonio.

Dalla pista di Sakhir, dove Marc Marquez ha vinto il Gp del Qatar, Martin è stato subito soccorso in pista e trasportato in ospedale, dove si è sottoposto a diversi esami per accertare i danni provocati dall'impatto con la ruota anteriore del pilota italiano. Proprio dal letto di ospedale Jorge ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: "Ringrazio Dio, poteva andare molto peggio. Cercherò di tenervi aggiornato", è stato il breve messaggio consegnato ai suoi tifosi. Immediata la risposta dell'Aprilia: "Siamo con te Jorge".