Tennis giovanile: il Tennis Team Under 14 femminile del Circolo Matuziano trionfa contro l’US Taggese

Vittoria emozionante per le ragazze dell’Under 14 del Tennis Team Sanremo, che sul campo del Circolo del Tennis Sanremo 1897 si impongono per 2-1 contro le agguerrite avversarie dell’U.S. Taggese Tennis Club. Un match combattuto e ricco di colpi di scena, che conferma il valore e la determinazione del giovane team sanremese.

La giornata si era aperta con una sfida molto equilibrata: Anna Sofia Lanza, protagonista del primo singolare, ha lottato con grinta ma ha dovuto cedere il punto alle avversarie al termine di un match tiratissimo, conclusosi 6/4 5/7 8/10 al super tie-break. Pronta la reazione del Tennis Team Sanremo con Greta D’Alba, che ha ristabilito la parità con una prestazione solida e determinata: dopo aver vinto il primo set 6/2 e perso il secondo 3/6, Greta ha dominato il super tie-break con un netto 10/3, lasciando senza scampo la sua avversaria.

Tutto si è deciso nel doppio, dove Anna Sofia Lanza – lasciandosi alle spalle la sfortunata prova nel singolare – ha trovato un’intesa perfetta con Nicole Rovere. Le due giovani tenniste matuziane si sono imposte con il punteggio di 6/3 6/4, dimostrando grande intelligenza tattica e affiatamento, regalando così al circolo di Sanremo il punto della vittoria. Numerosi i tifosi e soci del circolo presenti per sostenere le beniamine di casa, in un pomeriggio di sport che ha visto ancora una volta il Tennis Team Sanremo Under 14 femminile confermarsi a punteggio pieno in classifica.

Un successo che porta prestigio al Circolo Matuziano, frutto della costanza nella preparazione e dell’impegno quotidiano delle ragazze e dei loro maestri.