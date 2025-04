I giovanissimi del Judo Club Sakura Arma di Taggia al ‘1° trofeo di judo Città di Sanremo’ (foto)

Sabato 12 aprile si è svolto, nell' area del Polo Sportivo del Mercato di Fiori, il "1° Trofeo di Judo Città di Sanremo", gara rivolta agli atleti giovanissimi delle classi Bambini A e B, Fanciulli e Ragazzi, nati negli anni dal 2014 al 2021.

Per partecipare a questa bella giornata di sport , il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ha portato quaranta giovani atleti, molti dei quali alla prima esperienza di gara, che hanno assaporato l' emozione di confrontarsi con altri coetanei che, come loro, desideravano trascorrere una giornata divertente, anche se emozionante, senza agonismo, sebbene con tanto impegno.

I ragazzini sono stati seguiti costantemente dagli Insegnanti Tecnici che li seguono in palestra: M° Alberto Ferrigno, M° Manuela Ferrigno, Istr. Alessio Ferrigno, Asp. All. Cristina Ronzitti e Asp. All. Samuele Della Torre.

Il M° Alberto Ferrigno, Direttore Tecnico della Società di Arma di Taggia, ha commentato: "Tutta la gara si è svolta nel segno dell' amicizia e del rispetto sportivo, senza mai incorrere in situazioni scorrette, merito dei Tecnici che hanno guidato i loro atleti con serenità e degli spettatori che hanno saputo fare il tifo per i loro ragazzi senza mai trascendere".

Gli atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia A.S.D. che hanno preso parte alla gara e che, felici, hanno ricevuto tutti la medaglia, sono stati:

BAMBINI A e B - (anni 2018 - 19 - 20 - 21)

AUSENDA AROA - BELTRAMI SOFIA - D' ATRI FRANCESCO - DI LIONARDO LIAM - EL HADAD LINA - FADEL FATIMA - LONGO GABRIELE - NAZIONALE ENEA - NIGRO ALICE - NIGRO EDOARDO - RINALDI CERNAGOR VALERIO - SGRO' LEONE - TAMBORRINO GABRIELE - TORNABENE PAOLO.

FANCIULLI (anni 2016 - 2017)

BARBARA MATTEO - CAVALLI VIRGINIA - CUSNIR ALESSIO - DE BENEDETTI RYAN - HERRNHUT GIROLA ANAIS - JEMOUAI RAYEN - LISSI ALESSANDRO - PANIZZI YANN - SACCO ALEX.

RAGAZZI (anni 2014 - 2015)

ARMONIO GINEVRA - CAPPONI FEDERICO - DE LA CRUZ RAMOS ALEJANDRO YAKU - GAIAUDI NICOLO' - GARZIANO SEBASTIAN - GROSSO ISABELLA - LANFRANCHI DAVIDE - LANFRANCHI LUCA - MARTINI ILARIA - MASUCCI ALESSANDRO - MATERAZZI ANDREA - MELISTACCIO EDOARDO - MORET GIOELE - NOBILE LUCIA - PENNA MARLENY - SCARCIA BENEDETTO - ZUNINO PIETRO.

Al termine della gara, questa era la classifica per Società:

1° KUMIAI DRUENTO (TO)

2° JUDO CLUB CANNES RANGUIN (F)

3° O.K. CLUB IMPERIA

4° JUDO CLUB SAKURA ARMA DI TAGGIA

5° JUDO CLUB SIMONAZZI BORDIGHERA