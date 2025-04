350 giovani judoka al 1° Trofeo di Judo Città di Sanremo per classi pre-agonistiche

Sabato 12 aprile 2025 oltre 350 giovani judoka hanno invaso il Polo Sportivo di Sanremo sede ospitante del Primo Torneo di judo per classi pre-agonistiche della città dei fiori.

L’Associazione Imperiese di Judo OK Club ha partecipato con 33 atleti tutti preparati e pronti a dare il meglio in questa manifestazione che ha visto gareggiare atleti appartenenti a 13 società sportive provenienti oltre che dalla Liguria, anche dal Piemonte e dalla vicina Francia.

La competizione è iniziata con i piccoli judoka della categoria bambini (nati nel 2018-2019-2020), per loro tanta emozione essendo per la maggior parte alla primissima esperienza di gara.

Nonostante ciò, il loro comportamento è stato esemplare; disciplinati, attenti, preparati e soprattutto sorridenti in ogni fase della competizione.

Subito dopo sono scesi sul tatami i compagni della categoria ragazzi (nati nel 2014-2015), anche per loro un ineccepibile comportamento li ha distinti e ha reso l’intera gara appassionante e avvincente da seguire.

Il tasso tecnico dei ragazzi dell’OK Club ha ben figurato davanti ad avversari preparati e desiderosi anch’essi di dare il meglio di sé.

Ultimi a scendere in area di gara sono stati i judoka appartenenti alla categoria fanciulli (2016-2017) anche per loro la competizione si è mostrata di altissimo livello tecnico con avversari preparati e grintosi cosa che non ha assolutamente messo in soggezione i piccoli atleti imperiesi anzi, sentire fortemente la competizione, li ha caricati ancora di più ed il judo che si è visto è stato di altissima caratura tecnica motivo di grande soddisfazione per tecnici, arbitri e genitori.

A fine competizione l’associazione Sportiva di OK Club Judo di Imperia si è classificata al terzo posto nella classifica generale per società un gran risultato per il sodalizio Imperiese, inoltre, il bottino in termini di medaglie per l’OK Club è stato ricchissimo, riportiamo qui di seguito i singoli piazzamenti:

MEDAGLIA D’ORO PER:

Bertone Emma, Brunengo Andrea, Celislami Steven, Faggio Nicole, Ghabir Talen, Giordanengo Edward, Guglielmi Kaede, Haddan Miriam, Haddan Sofia, Koni Ethan, Mahfoud Yousef, Pasquinelli Pietro, Sarica Mattia, Soria Pietro.

MEDAGLIA D’ARGENTO PER:

Basholli Roni, Ferrari Filippo, Huaman Yaranga Gabriel, Koni Artian,

MEDAGLIA DI BRONZO PER:

D’Errico Leonardo, Fanciulli Alexandro, Hamdi Abde Rahmen, Hamdi Omar, Lopez Noemi, Omar Cristian, Martucci Federico, Massa Gioele Giossi, Papalia Leonardo, Petunia Federico, Platon Viktoria, Rossetti Tommaso, Triglia Manuel, Veliu Joel, Zambarelli Raffaele.