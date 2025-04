Expo 2025, Tajani: "Made in Italy può abbattere barriere tariffarie"

(Adnkronos) -

"Il Made in Italy non conosce rivali nel mondo, siamo in grado anche di abbattere alcune barriere tariffarie grazie alla qualità del prodotto italiano”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la cerimonia di inaugurazione del Padiglione Italia a Expo Osaka 2025. “Noi dobbiamo in questi momenti non perdere mai la testa, dobbiamo sempre sapere cosa vogliamo fare”, ha spiegato il ministro riferendosi al rischio di una guerra commerciale dopo l'introduzione dei dazi di Donald Trump e assicurando che “il governo sa cosa vuole fare per garantire i 60 milioni dei nostri concittadini, favorendo l’internazionalizzazione, facendo crescere l'export”. Tajani ha quindi aggiunto che bisogna “lavorare anche su questi mercati, il mercato giapponese, il mercato indiano, i mercati orientali” perché “rappresentano una straordinaria opportunità”.

“Siamo qui perché riteniamo il padiglione italiano di Osaka uno straordinario strumento per la presenza politica e economica del nostro paese, certamente in Giappone, ma direi in tutta l'Asia, perché noi guardiamo con sempre maggiore attenzione questa realtà. Voglio ringraziare innanzitutto l'ambasciatore Vattani (Commissario generale per Expo Osaka, ndr) per aver organizzato questo padiglione in maniera straordinaria - ha proseguito Tajani - Io ho avuto fortemente che a occuparsi dell'organizzazione del padiglione italiano all’Expo di Osaka fosse un diplomatico”.

Intervistato da Agora, Tajani sottolinea che nel suo incontro con Donald Trump, Giorgia Meloni "incoraggerà gli Usa ad andare verso un accordo con l'Unione Europea, tant'è che l'azione della Meloni è ben apprezzata dal commissario Sefcovic con il quale ho parlato in questi giorni quasi più che con mia moglie". La presidente del Consiglio, aggiunge, "è stata invitata dal presidente degli Stati Uniti, nessuno va con il cappello in mano, è un invito che dimostra la qualità dei rapporti che l'Italia ha con gli Usa, oggi con questa amministrazione ma li avevamo anche con la precedente" e che con Trump parlerà anche certamente di questioni bilaterali.

Tajani ha ricordato che "la competenza esclusiva della trattativa sui dazi è dalle Ue, che l'Italia sta "sostenendo il lavoro del commissario competente che è in questo momento è negli Usa per ricominciare a trattare con gli americani" e che l'obiettivo è arrivare ad una situazione di zero dazi.

Per il vicempremier,