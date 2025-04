Serie D, il destino del girone A passa dalla Riviera: Bra e Novaromentin di scena a Imperia e Sanremo

Il destino del girone A di Serie D potrebbe decidersi… al mare. Più precisamente in Riviera di Ponente, dove sono attesi due scontri che potrebbero consegnare, con tre giornate d’anticipo, la promozione in Serie C al Bra. La capolista è infatti impegnata allo stadio “Ciccione” contro l’Imperia, mentre il Novaromentin è di scena al Comunale di Sanremo, dove visita la Sanremese. Due partite decisive, non solo per la vetta.

Sulla carta, il calcolo è semplice: se i giallorossi vincono a Imperia e i piemontesi cadono contro i matuziani, per i ragazzi di Fabio Nisticò sarà promozione matematica in Serie C. Ma se i numeri disegnano un possibile finale da favola, il campo racconta tutta un’altra storia.

L’Imperia, reduce da un periodo difficile e ora risucchiata nella lotta per evitare i playout, recupera per l’occasione i suoi uomini migliori. Una notizia fondamentale, perché per i nerazzurri la gara contro la capolista è praticamente l’ultima vera chance per cercare di rimettersi in carreggiata. Anche il calendario, infatti, gioca un ruolo chiave: all’ultima giornata l’Imperia osserverà il turno di riposo, e non fare punti contro il Bra significherebbe affrontare le prossime due sfide (contro Cairese e Vogherese) con l’acqua alla gola.

Discorso leggermente diverso per la Sanremese, che con la vittoria di misura ottenuta domenica a Vinovo contro il Chisola si è riportata in una posizione più serena. Ma non per questo sarà una gara “di fine stagione”. I biancoazzurri hanno ancora motivazioni da onorare: chiudere bene un campionato segnato da alti e bassi, dare continuità ai risultati e soprattutto cercare un successo di prestigio contro una delle formazioni più in forma del girone. La Novaromentin, dal canto suo, non può permettersi passi falsi se vuole sperare ancora in un clamoroso recupero sul Bra.

Domenica dunque, tutto il ponente ligure sarà teatro di una doppia sfida che vale moltissimo. Per chi sogna la C, per chi lotta per restare in D e per chi vuole regalarsi un finale di stagione col sorriso. Il conto alla rovescia è già iniziato.