Calcio, Prima Categoria. Schillaci, Cordì e Zito mettono la firma sul successo contro il Dego, l’Ospedaletti consolida la seconda posizione in classifica

Tre reti per mettere al sicuro altri tre punti cruciali nella lotta al vertice. Sul campo del Dego, l’Ospedaletti costruisce la propria vittoria nel giro di una decina di minuti, per poi metterla in ghiaccio nel finale. Il tutto con un classe 2006 in campo dal primo minuto e due 2008 in panchina (poi entrati in campo durante la gara), a ulteriore dimostrazione del filo che, in casa orange, unisce settore giovanile e prima squadra.

Ospiti subito padroni del gioco sin dai primi minuti. Al 4’ Schillaci colpisce il palo al termine di uno scambio con El Kamli, ma trova la rete del vantaggio poco dopo. Passano infatti solo due minuti e, sempre in combinazione con El Kamli, conclude calciando sul secondo palo e mette la sfera in rete. Il raddoppio arriva al 9’ con un grande gol di Cordì che prova la prodezza da fuori area e trova l’incrocio dei pali. Nel primo tempo occasione anche per Barbagallo che, però, si vede respingere il proprio tentativo da Macciò.

Nella ripresa Zito entra al posto di Colucci e sfiora subito il gol, mentre Schillaci si vede negare dal portiere la palla del raddoppio. Macciò protagonista anche con due parate prima su El Kamli e, poi, su Russo. C’è spazio anche per Bazzoli, abile a neutralizzare il tiro di Marini sul primo palo. Al minuto 84, Zito la chiude: scambio con Schillaci e conclusione potente che non lascia scampo a Macciò. Nel finale, come detto, qualche minuto di campo anche per i due 2008 Turrini e Cosenza, al loro esordio in prima squadra.

Grazie alla vittoria odierna, l’Ospedaletti sale a quota 59 punti, a meno 3 dalla capolista Baia Alassio, ma con una partita in meno.

“Su un campo difficile siamo stati bravi a partire bene nei primi 25 minuti con parecchie palle gol - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - siamo andati meritatamente in vantaggio e abbiamo raddoppiato con un grande gol. Poi siamo stati bravi a gestire bene la partita, Bazzoli ha fatto un solo intervento. Non era facile fare una prestazione del genere su questo campo ed è stato importante far esordire i nostri due 2008. Sono andati bene. Il merito, come sempre, va a tutta la squadra e anche a chi oggi ci ha seguiti da Ospedaletti fino a Dego. Adesso aspettiamo la Pasqua, facciamo gli auguri a tutte le famiglie e poi speriamo in due belle prestazioni nelle ultime due finali che ci attendono”.

Dego - Ospedaletti 0-3

Marcatori: 6’ Schillaci, 9’ Cordì, 84’ Zito

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Cordì, 4 Russo, 5 Cianci, 6 Saih, 7 El Kamli, 8 Barbagallo (83’ 18 Turrini), 9 Colucci (46’ 14 Zito), 10 Grifo (85’ 13 Cascone), 11 Schillaci (85’ 16 Cosenza)

A disposizione: 12 Calcina, 15 Angeli, 17 Manno, 19 Materazzi, 20 Touay

Allenatore: Fabio Luccisano

Dego: 1 Macciò, 2 Vero (52’ 20 Delfino), 3 Garrone, 4 Saino (63’ 15 Ferraro), 5 Ognjanovic, 6 Russo, 7 Bignoli (80’ 16 Monticelli I.), 8 Spriano (67’ 19 Strazzacapa), 9 Muca, 10 Rebella, 11 Marini

A disposizione: 12 Piccardi, 13 Monticelli M., 14 Diotto, 17 Magni, 18 Gennarelli

Allenatore: Tommaso Dalmasso

Arbitro: Sig. Alessio Carrea (Genova)

Ammoniti: Zito, Cordì, Bacciarelli, Saino