Calcio. La Sanremese blinda la salvezza nello 0-0 col Novaromentin. Scalise "Siamo stati squadra"

Uno 0-0 con il Novaromentin serve alla Sanremese per blindare di fatto la salvezza nel campionato di Serie D. Ma per la matematica effettiva servirà aspettare almeno il turno pasquale di giovedì.

Soddisfatto mister Manuel Scalise:"Oggi siamo stati squadra. Quadrati, compatti, contro il miglior attacco del campionato. Due occasioni per parte in una partita tutto sommato equilibrata. Da quando sono arrivato abbiamo avuto pochi momenti di down e tanti momenti up. Ringrazio il presidente che mi ha dato l'opportunità di allenare una società cos gloriosa e il direttore sportivo che è stato l'artefice del mio arrivo a Sanremo. In questo finale di stagione proveremo ad agganciare le squadre davanti a noi (Asti e Derthona sono davanti di 3 punti, ndr) senza regalare nulla a nessuno".

Matuziani nuovamente in campo giovedì in casa del Chieri, per poi chiudere la stagione il 27 aprile contro il Gozzano nell'ultima casalinga del torneo e il 4 maggio a casa del Bra campione del Girone A.