Gianni "Tonen" Boeri lascia la presidenza dell’ASD Badalucco dopo 16 anni

Cambio al vertice dell’ASD Badalucco 2009. Ha dato le dimissioni il popolare ed amato Presidente del sodalizio: Gianni Boeri, meglio conosciuto come “Tonen”.

Lo ha comunicato ufficialmente il segretario Giampiero Boeri, in una lettera che è stata recapitata a tutti gli iscritti, convocati per l’elezione del nuovo direttivo.

“Il 31 marzo scorso il nostro Presidente Boeri Gianni Tonen ha rassegnato le proprie dimissioni ed il 15 aprile alle 21:00 nella sala Consiliare si provvederà pertanto alle elezioni del nuovo Direttivo – dice Giampiero Boeri – Ci tengo a precisare che Tonen si è dimesso dopo 16 anni di intenso lavoro silenzioso, ma molto impegnativo, svolto con senso di responsabilità ed altruismo. Tonen sarà presente alle nuove votazioni e mi ha detto di essere pronto ad offrire il suo contributo con un profilo meno impegnativo”.

Tonen per la verità ha una militanza ben più lunga nel volontariato a vantaggio dei giovani di Badalucco. Prima dell’ASD Badalucco 2009 per una ventina di anni aveva ricoperto incarichi anche di vertice nella società sportiva badalucchese.

“Non posso dimenticare quando a prezzo di grandi sacrifici – dice – siamo stati in terza ed addirittura in seconda categoria, con la nostra squadretta di calcio, per un anno. Ero molto più giovane e potevo permettermi di alternare questo impegno ai tempi della famiglia, al mio lavoro come barista all’autogrill di Castellaro e come sindacalista per la CISL in difesa della categoria, con frequenti viaggi a Milano e Roma”.

Perché non continuare?

“Gli anni ormai ci sono e sono oltre i 70, seguire le attività intense dell’ASD Badalucco, pianificarle, organizzarle, comporta una certa fatica ed è un impegno che non mi sento più di condividere – spiega – Vado via dopo aver collaborato a portare a termine le attività dell’anno scorso che sono state particolarmente intense per il 15° di attività. Porto con me uno zaino pieno di bei ricordi e della gioiosa partecipazione di tanti bambini e bambine. Alcuni li incontro, a distanza di anni, e sono a loro volta dei genitori. Il loro saluto sorridente, la loro stretta di mano sono la migliore ricompensa per gli anni trascorsi sul campo di calcio di Regione Pre-martin”.

Comunque Tonen non dà un addio, ma semmai un arrivederci, con un altro ruolo. L’ASD Badalucco 2009 non può rinunciare a uno dei suoi padri fondatori, a quella figura seria, segaligna, con la barba ed il viso burbero, solo quel tanto che basta, vero pilastro del volontariato bauchegno in favore dei più giovani. Il giorno 15 sapremo a chi ha passato la fiaccola.