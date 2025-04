Coppa Milano-Sanremo 2024, le auto storiche tagliano il traguardo in Riviera: ultima tappa nella "Regione Europea dello Sport"

“La Coppa Milano-Sanremo è stata una manifestazione automobilistica leggendaria e la sua Rievocazione Storica, giunta alla XVI edizione, riesce a far rivivere come in una pellicola cinematografica scene di un’epoca passata. Le immagini delle auto storiche che attraversano le nostre strade, dal Faiallo alle coste di levante e ponente, ci regalano una cartolina straordinaria della Liguria, un territorio bellissimo che nel 2025 è stato nominato “Regione Europea dello Sport”. Complimenti agli organizzatori dell’Equipe Grand Prix e all’Automobile Club d’Italia per il grande lavoro svolto”.



Così l’assessore allo Sport di Regione Liguria, Simona Ferro, accogliendo il passaggio in piazza De Ferrari delle auto storiche partecipanti alla XVI Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo. La tappa odierna, l’ultima della manifestazione, si svolge interamente sul territorio ligure: partite da Rapallo alle 8, le auto si fermeranno a Loano intorno alle 13 e taglieranno il traguardo a Sanremo nel pomeriggio.