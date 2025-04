Volley: dopo l'ultimo grande weekend, la Nlp Sanremo prova a ripetersi nella fase cruciale della stagione

Torna sottorete la NLP Sanremo che, nella fase cruciale della stagione, vuole continuare il trend positivo per raggiungere gli obiettivi in tutte le varie categorie. Il fine settimana sarà inoltre fondamentale per ottenere il miglior piazzamento possibile.

E' il caso ad esempio della Controcorrente NLP che, in Serie D, affronterà l'ultimo match del campionato per chiudere nei migliore dei modi dopo le ultime cinque vittorie in sei partite. Questa sera l'Under 13 NLP scenderà in campo al mercato dei fiori contro l'Andora (ore 17.30), mentre domani sono previste due partite molto importanti: alle 15, al mercato dei fiori, per il campionato di terza divisione la PizzaExpress NLP affronterà la Mazzucchelli; alle 20 si svolgerà l'ultimo e importantissimo atto del campionato di Serie D tra Controcorrente NLP ed Albenga. Le matuziane avranno la possibilità di conquistare una salvezza importantissima e meritata.

A chiudere il cerchio sarà la formazione di Seconda Divisione PizzaExpress NLP, domenica alle 19.30 nella trasferta insidiosa contro le avversarie del Nova Volley.