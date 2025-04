Calcio a 7: lunedì 14 aprile i quarti di finale

Lunedì sera si è giocata l'ultima giornata della stagione regolare del Campionato provinciale di calcio a 7, torneo organizzato dalla W&B Events in collaborazione con la Real Santo Stefano.

Vista l'incertezza di alcune zone della classifica le gare hanno definito completamente le squadre che parteciperanno alla fase ad eliminazione diretta.

La squadra dei Ronin Imperia, imbattuta per tutto il torneo, si è classificata prima battendo i Desperados Fc che finiscono noni.

I granata degli Ac Sanremo, che hanno sconfitto per 4 a 2 la Delo Team, si sono assicurati il secondo posto sopravanzando la Satus che ha sconfitto 4 a 1 i ragazzi del FF Zurrigo che si classificano quarti.

Quinti classificati è la Us Poggese che esce sconfitta 6 a 5 dallo scontro contro i F.lli diurno che così si assicurano il 6 posto.

Da sottolineare una rimonta clamorosa dei Real LaMarmora che grazie al 4° risultato utile consecutivo si classificano ottavi. La Delo Team per una migliore differenza reti terminano settimi proprio davanti agli azzurri sanremesi.

Mercoledì sera si è giocato il play off tra i Real LaMarmora e i frontalieri del Desperados fc.

I ragazzi sanremaschi, cavalcando l'onda positiva delle ultime settimane hanno sconfitto 4 a 1 i rosa ventimigliesi, qualificandosi meritatamente ai quarti di finale.

Risultato assolutamente insperato a metà campionato che li vedeva ultimi a 3 punti.

Da unedì lo spettacolo sarà assicurato allo stadio Colombera, dove si disputeranno le gare di andata dei quarti di finale ( il ritorno verrà disputato il 28 Aprile )

In caso di parità tra gol fatti e subiti nelle partite di andata e ritorno, al termine dei supplementari ( 2 tempi da 5 minuti )non si andrà ai calci di rigore, ma si qualificherà alle semifinali la squadra meglio classificata in regular season.



Le semifinali e finali si giocheranno in gara secca, per decretare la vincitrice del viaggio di 3 giorni a Lloret de Mar per rappresentare la provincia di Imperia alla Copa Catalunia, torneo internazionale di calcio a 7 con più di 60 squadre provenienti da tutta Europa iscritte.



Il programma completo della serata:

Real LaMarmora - Ronin ( ore 20, campo 1 )

Us Poggese - Ff Zurrigo ( ore 21, campo 1 )

F.lli Diurno - Satus ( ore 20, campo 2 )

Delo Team - AC Sanremo ( ore 21. campo 2 )