Solaxy supera 30 milioni di dollari. È la nuova meme coin con utility da tenere d’occhio?

Le cosiddette meme coin stanno vivendo una nuova fase evolutiva, in cui l’estetica irriverente si combina con infrastrutture tecnologiche avanzate e reali casi d’uso. In questo scenario, un nome inizia a emergere con particolare insistenza: Solaxy (SOLX) .

Infatti, non si tratta della consueta meme coin destinata a esaurirsi in un ciclo di hype, ma di un progetto con fondamenta tecniche solide, costruito come layer-2 per l’ecosistema Solana. Un’iniziativa che ha già dimostrato un’attrattiva significativa presso gli investitori, raccogliendo oltre 30 milioni di dollari in fase di prevendita.

Questo risultato non solo sottolinea la fiducia verso il progetto, ma segnala anche una crescente attenzione verso le meme coin dotate di utility concrete. Infatti, la combinazione tra ironia, scalabilità e interoperabilità potrebbe rappresentare una nuova frontiera per il settore.

Solaxy: un layer-2 che fonde efficienza, interoperabilità e cultura digitale

Solaxy si propone come la prima soluzione layer-2 sviluppata per Solana, una delle blockchain più performanti del settore. L’obiettivo principale di questo progetto consiste nell’ottimizzare la gestione delle transazioni, intervenendo nei momenti di congestione della rete per garantire efficienza e ridurre drasticamente i costi.

In particolare, grazie a un sistema di reindirizzamento fuori dalla chain principale, Solaxy riesce a distribuire il carico delle operazioni, contribuendo a mantenere stabile l’esperienza d’uso anche in condizioni di traffico elevato.

Ma la visione di Solaxy non si esaurisce nella sola scalabilità. Un secondo elemento chiave del progetto è l’interoperabilità. Gli sviluppatori stanno lavorando alla creazione di un bridge tra Solana ed Ethereum, con l’obiettivo di favorire il trasferimento di asset e il porting rapido delle dApp tra le due reti.

Questo aspetto si rivela strategico, poiché consente una maggiore flessibilità d’investimento e potrebbe attrarre sviluppatori in cerca di ambienti più efficienti senza rinunciare all’accesso ai capitali presenti su Ethereum.

A livello tecnologico, Solaxy ha implementato alcune migliorie già riconosciute all’interno del settore. Tra queste, spicca l’integrazione delle soft confirmation tramite sequenziatore derivato dall’SDK di Sovereign.

Questo aggiornamento tecnico consente di aumentare il throughput della rete, migliorando al tempo stesso l’esperienza dell’utente attraverso tempi di finalizzazione delle transazioni sensibilmente ridotti.

Quindi, nonostante la narrazione da meme coin, l’architettura di Solaxy riflette una consapevolezza tecnologica di rilievo. L’adozione di standard innovativi in materia di layer-2 e la sua compatibilità con i principali ecosistemi blockchain delineano un quadro ambizioso ma strutturato.

In questo contesto, il token SOLX rappresenta non solo un veicolo speculativo, ma una componente funzionale alla governance e alle fee di rete. Attualmente, i token sono disponibili in prevendita a un prezzo fisso di 0,00169 dollari. Una cifra che, secondo diverse proiezioni non ufficiali, potrebbe subire un significativo incremento una volta avviata la quotazione sugli exchange.

Dunque, Solaxy si pone come esempio emblematico della nuova generazione di meme coin: ironica nel linguaggio, ma seria nella struttura. Non a caso, il progetto ha attirato l’attenzione di numerosi influencer del mondo crypto.

Come partecipare alla prevendita di SOLX

La partecipazione alla prevendita di Solaxy è stata progettata per essere accessibile anche a chi non dispone di avanzate competenze tecniche, pur mantenendo una configurazione in linea con gli standard di sicurezza del settore.

Il primo passo consiste nell’acquisizione di una valuta ponte, necessaria per effettuare la conversione in SOLX. Le principali criptovalute compatibili con l’acquisto sono SOL, ETH e USDT, ciascuna supportata dalla piattaforma della prevendita.

Per ottenere queste valute, è necessario rivolgersi a un exchange centralizzato o decentralizzato, a seconda delle preferenze personali. Una volta completato l’acquisto, occorre trasferire i fondi su un wallet compatibile.

Tra le soluzioni suggerite dalla community spicca Best Wallet, un portafoglio che ha implementato una funzione dedicata, chiamata Upcoming Tokens, pensata per facilitare l’accesso diretto alle fasi di lancio di nuovi progetti.

Configurato il wallet e caricato l’importo desiderato, si potrà procedere alla fase successiva visitando il sito ufficiale della prevendita di Solaxy. All’interno dell’interfaccia sarà disponibile un pulsante denominato “Compra SOLX”.

Cliccando su questa opzione, il sistema richiederà il collegamento del wallet, la selezione della valuta da utilizzare e l’inserimento dell’importo da convertire. Una volta confermata l’operazione, il contratto intelligente provvederà a registrare la transazione e a riservare i token SOLX corrispondenti all’investitore.

È importante evidenziare che i token non saranno immediatamente disponibili per il trading: sarà necessario attendere la conclusione della prevendita e il lancio ufficiale sugli exchange. Tuttavia, per chi desidera ottenere un’esposizione anticipata su SOLX e benefici potenziali, è già attivo un programma di staking, che consente di bloccare i token acquistati in cambio di rendimenti passivi. Questa funzione rappresenta un ulteriore incentivo alla partecipazione, rafforzando l’interesse attorno al progetto in una fase ancora pre-market.

In sintesi, il processo di acquisto e staking di SOLX è stato concepito per combinare facilità d’accesso e strumenti di valorizzazione finanziaria.

La semplicità dell’interfaccia, unita alla flessibilità delle opzioni disponibili, ha favorito l’ampia adesione alla prevendita e potrebbe continuare a spingere il progetto verso ulteriori traguardi nel breve periodo.

Pertanto, se le attese del mercato si concretizzeranno, Solaxy potrebbe davvero costituire un nuovo benchmark per le meme coin dotate di reali funzionalità d’uso.

Per altre informazioni su questa crypto, leggi anche “ Come comprare Solaxy ”.

