Decimo Festival del Rugby, le parole della famiglia biancazzurra: “Resterà nei cuori di tutti”

La decima edizione del Festival Internazionale del Rugby è stata una grande festa sul campo per le squadre arrivate dall’Italia e dall’estero e anche una grande gioia per la famiglia biancazzurra che ha lavorato per organizzare un evento ormai diventato appuntamento fisso della palla ovale giovanile.

Le formazioni biancazzurre si sono confrontate con ragazzi di squadre blasonate del panorama nazionale e internazionale, vivendo una grande occasione di crescita e un’esperienza che porteranno nel cuore durante tutto il loro percorso sportivo.

Una grande soddisfazione che si traduce anche nelle parole dei tecnici che hanno guidato i ragazzi sul campo.

“È stato davvero un evento speciale, in un’atmosfera divertente e positiva - dichiara Alexandra Munteanu, allenatrice dell’Under 6 - le squadre si sono sfidate con tanto impegno, ma senza mai perdere di vista quello che è veramente importante: il divertimento e l’unità. Ogni ragazzo ha dato il massimo e si è visto che, al di là delle competizioni, ciò che contava di più era stare insieme e imparare gli uni dagli altri. Un momento che mi ha davvero colpito è il racconto della storia di Simba. Ha emozionato tutti, grandi e piccoli, e ci ha insegnato tanto sul coraggio, sulla perseveranza e sul lavoro di squadra. Un bel modo per unire lo sport e i valori che dobbiamo sempre portare con noi nella vita di tutti i giorni. Il Festival è stata una giornata che resterà nei cuori di tutti con la speranza che, un anno dopo, possa crescere ancora di più e diventare un appuntamento fisso per tanti bambini che vogliono imparare, divertirsi e crescere insieme”.

“Una grande emozione per una squadra che continua a crescere e ha fatto debuttare due ragazzi - aggiunge Flavio Di Malta, allenatore dell’Under 8 - siamo riusciti a superare diverse difficoltà di campo rimanendo uniti e compatti, conquistando un terzo posto splendido per coronare il Festival del Rugby sul campo di casa”.

“I nostri leoncini hanno giocato la decima edizione del Festival con tanta grinta ed entusiasmo - così Giacomo Battistotti, tecnico dell’Under 10 - purtroppo i risultati non sono stati dalla nostra, ma è stato comunque importante per i nostri bambini affrontare squadre di livello che non conoscevamo. Sono comunque orgoglioso dell’impegno che i nostri ragazzi ci hanno messo”.

“Un ringraziamento speciale allo staff e a tutti i volontari che hanno reso possibile questo fantastico evento - conclude l’allenatore dell’Under 12, Manuel Calabrò - è stata una bellissima esperienza per i nostri ragazzi che sono entrati in campo portando la loro versione migliore. Con il loro gioco hanno saputo farci emozionare e dimostrarci che siamo sulla strada giusta. Ora facciamo tesoro di questa esperienza e continuiamo a migliorarci per i prossimi appuntamenti”.