Incidente sull'A1, pullman bambini in gita tampona tir: 30 bimbi coinvolti, un ferito grave

(Adnkronos) - Violento scontro tra un pullman con 30 bambini a bordo in gita scolastica e un camion sull'A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Ares, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Cassino e un elicottero. Dalle prime informazioni ci sarebbe un solo ferito in codice rosso, mentre tutte le altre persone coinvolte e i bimbi avrebbero riportato leggere contusioni e tanta paura. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.