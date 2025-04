Volley: esaltante vittoria per la Nlp Sanremo nel campionato di serie D, salvezza più vicina (Foto)

Vittoria desiderata, cercata e trovata per le ragazze della Controcorrente NLP che, con questo successo ha migliorato ulteriormente la propria posizione in classifica nello scontro diretto contro le avversarie del Volare Pegli. Ad aprire la serie di impegni però non è stata la Serie D, ma il campionato di terza divisione che ha visto la PizzaExpress NLP sfidare le avversarie dell'Imperia Volley. Partita che si è conclusa con una sconfitta per le matuziane ma che ha portato comunque diverse note positive come ad esempio il continuo inserimento delle ragazze provenienti dalla formazione dell'Under 14. Ora sul calendario resta solo l'ultimo impegno per le ragazze della terza divisione per concludere nel migliore dei modi il campionato.

A seguire è scesa in campo la formazione Under 13 della NLP Sanremo, che nella giornata di sabato 5 aprile, ha affrontato le avversarie del Golfo Diano Volley. Partita che si è conclusa con una sconfitta, ma che ha visto le matuziane lottare e mettere il massimo impegno durante tutti i set. Domenica è scesa in campo la formazione Fisiomed NLP iscritta al campionato Under 12, in un match casalingo che ha visto la sfida contro la formazione Mazzucchelli. La formazione matuziana ha ottenuto una vittoria netta per 3-0 che ha registrato tante sensazioni e note positive. Adesso la squadra affronterà il campionato con consapevolezza e ancor più passione verso questo sport.

A concludere in maniera ancor migliore invece, ci ha pensato la formazione di Serie D, la Controcorrente NLP, che ha ottenuto una vittoria di fondamentale importanza in trasferta, contro le avversarie del Volare Pegli. Riprende quindi la striscia positiva per la NLP che ha vinto 5 delle ultime 6 partite. Erano necessari i tre punti in ottica salvezza, e le ragazze di Michela Valenzise e Silvia Cimino si sono fatte trovate pronte, con grande determinazione che è servita per assicurarsi una grande vittoria per 3-0. Ora manca solo l'ultima partita in casa contro Albenga in cui le ragazze terranno a dare il massimo per ottenere il risultato desiderato.