Grande vittoria per il sanremese Kevin Liguori nel campionato RMax: difficile settima posizione nel campionato ROne

Il weekend di gare è iniziato dal sabato, come al solito, con il campionato ROne, ovvero con i Go-kart 4t nella gara di durata di 10H, in cui Liguori partecipa insieme ai suoi compagni di team del GoatsRacingTeam, Vanni Ruggero, Kevin Piazzoli e Alessandro Grilli. "È stata una giornata un po’ difficile - spiega Kevin - già dalle qualifiche eravamo in difficoltà. Nelle prove cronometrate non siamo riusciti a far meglio della 26esima posizione e ció ha fatto capire che avremmo dovuto spingere tantissimo per risalire in gara. Nelle prime 4 ore - continua il sanremese - ho guidato tanto, quasi 2h30, avendo un buon feeling, cercando quindi di scalare la classifica il più possibile e infatti alla fine delle quarta ora eravamo quinti assoluti, su 32 team. Questo però ci ha portato a incentrare la strategia di inserire i minuti di sosta obbligatori (previsti dal regolamento) al centro delle 10 ore di gara, scendendo così di classifica nella seconda metà. Nell’ultima parte della competizione, abbiamo comunque spinto tanto ma non abbastanza per risalire dove volevamo, chiudendo in una deludente 21esima posizione assoluta e settima di categoria. Questo risultato - termina - si fa un po’ sentire in ottica campionato, che ci vedrà scendere sicuramente dal secondo posto, dopo l’ottima prestazione di Ottobiano. Ma il campionato è ancora lungo".

La domenica invece è il turno di RMax, go-kart 2 tempi, quindi molto più performanti, in cui le gare si corrono singolarmente. "Nonostante fossi dispiaciuto dal risultato del sabato - continua a raccontare Kevin - domenica ho cercato, da subito, di svuotare la mente e concentrami totalmente sulla giornata di gara. Fin dalle prove libere ho trovato grandissimo feeling, sentendomi molto performante. Sono stato molto contento di correre in questo circuito, la prima volta che l’ho affrontato era il 2005 e da lì in poi ci ho corso e vinto tante volte, crescendo mentalmente e sportivamente. Le due gare di qualifica che determinano la posizione di partenza della finale, sono andate benissimo. Vincendole entrambe ho siglato anche il giro più veloce. Questi punti guadagnati mi hanno permesso di partire primo in finale. Quest’ultima, sulla lunghezza di 14 giri, è stata particolarmente difficile. Il kart che guidavo non aveva la stessa performance di quelli guidati in precedenza e dopo una partenza non ottimale, ho ripreso la testa della corsa e ho provato a scappare via. In pochi giri però, il secondo, Filippo Fiorini, mi ha raggiunto e abbiamo iniziato a lottare, riuscendo a difendermi. Al duo si è raggiunto il terzo, Lorenzo Cioni, che attaccando Fiorini mi ha permesso di riprendere un po’ di spazio. L’ultimo giro, avendo capito che Cioni era molto più veloce di me nell’ultimo settore del circuito, ho stretto le traiettorie non lasciandogli spazio d’ingresso, e questa mossa mi ha portato sotto la bandiera a scacchi in prima posizione, vincendo e chiudendo così una giornata perfetta".

"In ottica campionato - conclude Kevin - è andata molto bene perché l’attuale primo classificato ha avuto dei problemi in finale finendo 12esimo, questo quindi mi porta ufficialmente in testa alla classifica, con ancora 4 Round da disputare. Sono veramente contento della giornata, in cui, molto umilmente, ho dominato. Tutto ciò non sarebbe sicuramente possibile però senza i miei soliti sponsor che mi aiutano a rendere ciò realizzabile. Grazie a VLimpianti, Irideo Visible Energy, Sistel Telecomunicazioni, CNA e Pasta Fresca Morena". Prossimo appuntamento il 24 e 25 Maggio per il terzo round dei campionati ROne e RMax sul circuito internazionale del Lido di Jesolo