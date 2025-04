Calcio giovanile. L’Under15 dell'Ospedaletti si aggiudica il titolo provinciale, vittorie per Under17 e Under14

Il fine settimana delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti porta in dote la vittoria del campionato dei Giovanissimi Provinciali Under15. Ai ragazzi allenati da mister Ivan Miatto bastava un solo punto per certificare il successo: è arrivata la vittoria esterna contro il Junior Soccer e, con i tre punti, la vittoria dei provinciali e l’accesso ai regionali per la prossima stagione.

“Sono molto contento di aver ottenuto l’obiettivo prefissato a inizio stagione, quello di raggiungere direttamente i Regionali 2025/2026 - commenta Ivan Miatto, allenatore dei Giovanissimi Provinciali Under15 - non era scontato, siamo partiti da Ormea ad agosto con nuovi innesti, tutti hanno lavorato tanto mettendosi in gioco e assecondando le mie idee. Meritano tantissimo questa piccola rivincita perché sono un gruppo fantastico. Faccio i complimenti alla Golfo Dianese e alla Virtus Sanremo che, fino alla fine, hanno combattuto per un obiettivo comune. Ringrazio anche le altre società che, con messaggi di apprezzamento, fanno capire quale importante passo sia stato fatto da parte di tutti all’interno dell’Ospedaletti. Una società che permette di gestire liberamente la squadra e un responsabile come Marco Anzalone che ha la mia stessa visione del calcio. Ora aspettiamo di capire che cosa succederà, perché un campionato a dieci squadre, che finisce il 5 di aprile e con una sosta di trenta giorni a Natale, non è stato molto stimolante. Questo deve far riflettere gli organi competenti”.

Successo anche per gli Allievi Regionali Under17 che hanno superato la Cairese chiudendo così il campionato al terzo posto in classifica. Vittoria interna anche per i Giovanissimi Provinciali Under14 contro l’Imperia nella prima gara valida per la qualificazione ai Regionali 2025/2026.

Gli Allievi Regionali Under16, invece, hanno chiuso la loro stagione con una battuta d’arresto sul campo della Cairese terminando la stagione all’ottavo posto in classifica.

I risultati del settore giovanile orange

Allievi Regionali Under17

Ospedaletti - Cairese 2-1

Marcatori: Anzalone, Cosenza

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Valente, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Hyka, 6 Urciuoli, 7 Pesce, 8 Turrini, 9 Di Marco, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 12 Calipa, 13 Micaroni, 14 Condoluci, 15 Le Rose, 16 Cuneo, 17 Zouggarh, 18 Borella

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Cairese - Ospedaletti 1-0

Ospedaletti: 1 Tamagno, 2 Giordano, 3 Cucinotta, 4 Laura, 5 Gullo, 6 Colella, 7 Rahi, 8 Cimardi Bruzzone, 9 Falcone, 10 Visconti, 11 Morgana

A disposizione: 13 Sottocasa, 14 Schiavone, 15 Magnoli

Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Provinciali Under15

Junior Soccer - Ospedaletti 0-3

Marcatori: Ligato, Colombi, Alemanno

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Scialanca, 3 Spaggiari, 4 Lazri, 5 Rodigari, 6 Ghiacci, 7 Rinaldi, 8 Modena, 9 Vicari, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Cascione, 13 Sinnona, 14 Traverso, 15 Colombi, 16 Cannarozzo, 17 Pomante, 18 Belvisi, 19 Di Martino

Allenatore: Ivan Miatto

Giovanissimi Provinciali Under14

Ospedaletti - Imperia 3-0

Marcatori: Borella, Sismondini, Lanteri

Ospedaletti: 1 Demarchi, 2 Laabioua, 3 Asciutto, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Cavicchia, 14 Oleastri Rodrigues, 15 Siffredi, 16 Alioui A., 17 Tagliatini, 18 Burluni, 19 Ragazzoni, 20 Conoscenti

Allenatore: Marco Anzalone