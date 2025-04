Bordighera, ottimi risultati per le atlete della società di ginnastica artistica 'Vittoria' (foto)

Si è svolta, sabato scorso a Sanremo, la seconda prova del campionato FGI individuale silver per i livelli LA e LB, alla quale la società di ginnastica artistica 'Vittoria' ha partecipato con ben 32 ginnaste. Una giornata ricca di soddisfazioni per le atlete che sono scese in pedana con determinazione e tanta voglia di far bene e, nonostante qualche errore per alcune, tutte hanno ben figurato e molte di loro hanno conquistato ottimi piazzamenti.

Livello LA3 avanzato:

• categoria A1: 1° posto per Lentini Matilde; 2° posto per Vitetta Anita e 3° posto per Laci Ejsel;

• categoria A2: 1° posto per Parodi Beatrice;

• categoria A5: 1° posto per Gazzani Isotta e 2° posto per Vaccaro Asia;

• categoria Junior1: 3° posto per Sciamanda Camilla.

Livello LA avanzato

• categoria A5: 1° posto per Taggiasco Carlotta.

Livello LB3 base

• categoria A5: 3° posto per Pafumi Emma;

• categoria Junior2: 1° posto per Porcu Federica.

Livello LB base

• categoria A5: 1° posto per Tesorini Lucrezia;

• categoria Junior1: 3° posto per Griza Giorgia;

• categoria Junior2: 1° posto per Sismondini Chiara.

Livello LB3 avanzato

• categoria Junior2: 2° posto per Curti Germana;

• categoria Senior1: 2° posto per Cucinotta Gaia.

Livello LB avanzato

• categoria A2: 1° posto per Ballestra Beatrice;

• categoria A3: 1° posto per Piergallini Benedetta e 2° posto per Garreffa M.Benedetta;

• categoria A5: 1° posto per Bassetti Giada.